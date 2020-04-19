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En Çok Hangi Programlar İzlendi?

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En Çok Hangi Programlar İzlendi?
18 Nisan 2020 Cumartesi gününe ait reyting sonuçları az önce belli oldu. En çok hangi yapımlar izlendi? Haber bültenlerinde durum ne? Reyting detayları haberimizde.
18 Nisan 2020 Cumartesi günü televizyon ekranlarına damgasını vuran yapımların başında yine Survivor geliyor.
 
Totalde ve AB grubunda Survivor zirveyi kimselere kaptırmazken, Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu ikinciliği, Güldür Güldür Show ise üçüncülüğü aldı.
 
İşte reyting sonuçları:
 
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 SURVIVOR TV8
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
4 SHOW ANA HABER SHOW TV
5 GOL KRALI (T.S) KANAL D
6 KALK GIDELIM TRT 1
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV
8 SURVIVOR OZET TV8
9 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D
10 HABER ONU SHOW TV
AB İLK 10 PROGRAM
1 SURVIVOR TV8
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
3 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
4 KALK GIDELIM TRT 1
5 SURVIVOR EKSTRA TV8
6 SHOW ANA HABER SHOW TV
7 MUCIZE DOKTOR (TKR) FOX
8 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D
9 SURVIVOR OZET TV8
10 ATV ANA HABER ATV
 
 
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