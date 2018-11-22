En çok Atatürkçü ve Milliyetçi oylarda kararsızlık var

Yerel seçimler için yapılan anketlerde kendilerini ‘milliyetçi’ ve ‘Atatürkçü’ olarak tanımlayan seçmenlerin daha önce oy verdikleri partilerden uzaklaştığı ortaya çıktı.

31 Mart’taki yerel seçimlere ilişkin yapılan anketlerde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. Mediar tarafından İstanbul’da yapılan ankette şu ana kadar hiçbir partinin seçimi kazanmayı garanti edemediği belirlendi.

Yapılan araştırmada dikkat çeken bir başka nokta da seçmenin daha önce oy verdiği partiye yakınlığı.

Daha önce AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 18’i bu seçimde oy tercihini değiştirebileceğini kaydederken bu oran CHP’de yüzde 13’ün üstünde. MHP’ye oy veren seçmenin yüzde 17,5’u, HDP’ye oy veren seçmenin yüzde 13,5’u, İyi Parti’ye oy veren seçmenin yüzde 13’ü şu anda kararsız.

MİLLİYETÇİLER VE ATATÜRKÇÜLER

Kararsız seçmen kitlesinin ağırlıklı bölümünü 24 Haziran’da AKP’ye oy vermiş seçmenler oluştururken, ikinci sırada CHP’li seçmenler bulunuyor. AKP’li seçmeni partilerinden uzaklaştıran etmenlerin başında da “Ekonomik krizin yarattığı endişe hali ile istikrar vaadinin gerçekleşmemesinden kaynaklanan hayal kırıklığı” geliyor. Kararsız seçmenin siyasi kimliği incelendiğinde ezici çoğunluğu “milliyetçiler” oluşturuyor. Milliyetçileri de Atatürkçüler izliyor.

Seçim sonucunu adayların milliyetçi ve Atatürkçü seçmenle kuracakları diyalogun belirleyeceğini vurgulayan uzmanlar, “Hem Ak Parti hem de CHP açısından özellikle Milliyetçi seçmen grubu ile kurulacak ilişki tayin edici önemdedir” bilgisi verdiler.

DÖRT SEÇMENDEN BİRİ...

AKP adına kamuoyu araştırması yapan şirketlerin tespitleri de birbirine yakın. Kararsız seçmende daha önce AKP’ye oy veren seçmenlerin oranı ortalama yüzde 20-22 arasında seyrederken, ikinci sırada CHP bulunuyor.