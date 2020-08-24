Emzirme döneminde kilo almamak için beslenme önerileri

Hamilelikte 8 ile 16 arasında kilo alımı uzmanlar tarafından oldukça normal karşılanır. Bu dönemde alınan kilolar belirli bir süre sonra gitmeye başlar.

Fakat emzirme döneminde anneler süt yapması için birçok yiyecek tüketir ve bu yiyecekler hızlı kilo alımına sebep olabilir. Peki, emzirme döneminde nasıl beslenmeli? Emziren anne günlük kaç kalori tüketmeli? Emzirme döneminde beslenme önerileri için haberimize bir göz atın.

Gebelikte sağlıklı beslenmek kadar emzirme döneminde de sağlıklı beslenmek oldukça önemli. Peki, emzirme döneminde nasıl beslenmeli? Emziren anne günlük kaç kalori tüketmeli? Emzirme döneminde beslenme önerileri için haberimize bir göz atın.

Yapılan araştırmalara göre emziren annelerin hem kendi hem de bebeklerinin sağlığı için sağlıklı beslenmeleri büyük önem taşıyor. Normal kadınlara göre emziren anneler günlük 300 ile 500 kalori daha fazla almaları gerekiyor. Emziren bir annenin ortalama 1800 kalorinin altında beslenmemesi gerekiyor.

Emzirme döneminde tüketilmesi gereken en faydalı besinler

Emziren her anne için tek bir diyet belirlemek mümkün değildir fakat amaç sağlıklı ve farklı çeşitler içeren bir diyetle beslenmek olmalıdır. Emzirirken her gün beslenme düzeninize aşağıdaki yiyecekleri dahil etmek en fazla faydayı almanızı sağlar.

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Meyveler: Meyveler birçok besin maddesinin zengin bir kaynağıdır. Ayrıca bazı annelerin doğumdan sonra yaşadığı kabızlığı hafifletmeye yardımcı olabilirler. Günde yaklaşık 2 porsiyon meyve tüketmek hedeflenmelidir. Önerilebilecek en iyi meyveler: Tatlı ve sulu kavun, muz, mango, kayısı, kuru erik, portakal, kırmızı veya pembe greyfurt Sebzeler: Sebzeler vitamin ve antioksidan bakımından zengindir. Yeterli miktarda tüketmek, vücudun süt yapmak için ihtiyaç duyduğu hücreleri yenilemesine yardımcı olacaktır. Önerilebilecek en iyi sebzeler: Ispanak, lahana gibi pişmiş yeşillikler, havuç, tatlı patates, kabak, domates, kırmızı tatlı biber Tahıllar: Özellikle esmer pirinç ve tam tahıllı buğday ekmeği, kinoa gibi tahıllar içerisinde hayati besin ögeleri barındırır. Kinoa gibi bazı tahıllar da emzirirken yemek için gerekli bir besin olan protein bakımından yüksektir. İlave şeker içermeyen tam taneli tahıllara yönelmek en iyisidir. Protein: Fasulye ve bezelye, fındık ve kabuklu tohumlar, yağsız sığır veya kuzu eti Deniz ürünleri; bebekte sağlıklı beyin gelişimini destekleyebilen omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Somon, sardalya ve alabalık mükemmel seçimlerdir çünkü omega-3 bakımından yüksek ancak cıva bakımından düşüktür. Emziren insanlar, cıva bakımından yüksek olan ton balığı, kılıç balığı, köpek balığı ve uskumru gibi balıklardan kaçınmalıdır.

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Süt ve süt ürünleri: Hem hamilelik hem de emzirme, kemiklerden kalsiyumu eksiltebilir. Bu, anneleri yeterli kalsiyum ve D vitamini almadıkları takdirde osteoporoz riski altına sokar. Süt ürünleri mükemmel kalsiyum kaynaklarıdır. Güneş birincil D vitamini kaynağıdır ancak mantar ve yağlı balık tüketmek alımı artırabilir. Takviyeler de faydalı olabilir. Kaçınılması gereken besinler Aslında emziren insanların tamamen kaçınmaları gereken yiyeceklerin bir listesi yoktur. Kişisel olarak mutlaka uzmana danışılması gereken bir konudur. Anneler sağlıklı olan yiyecekleri yemeli ve sağlıklı beslenme ipuçlarına dikkat etmelidirler. Salam, sosis, sucuk ve pastırma gibi şarküteri ürünleri tüketilmemelidir.

Katkı maddesi bulunan besinler tercih edilmemelidir.

Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır.

Soğan, sarımsak, acı baharatlar, karnabahar, kabak ve brokoli sütün tadını değiştirebilir. Bu besinler denenerek tüketilmelidir.

Kızartma gibi aşırı yağlı besinlerden uzak durulmalıdır.

Kafeinli ve asitli içecekler tüketilmemelidir.