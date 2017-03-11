Emre Saltık hayatını kaybetti. Geçtiğimiz çarşamba günü kalp krizi geçiren halk Müziğinin usta sanatçısı Emre Saltık, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Geçtiğimiz çarşamba günü kalp krizi geçiren ve Beylikdüzü Kolan Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Emre Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Acı haberi CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Twitter hesabından duyurdu. Yarkadaş, "Sanatçı arkadaşımız, ağabeyimiz, parti emekçimiz Emre Saltık'ı kaybettik. Acımız büyük" mesajını yayımladı.

Emre Saltık'ın cenazesi 12 Mart Pazar günü saat 15.00'te Büyükçekmece Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından Güzelce Mezarlığı'nda defnedilecek.



EMRE SALTIK KİMDİR?

1960 yılında Tunceli, Ovacık'ta dünyaya gelen sanatçı 1980 yılında İstanbul'a yerleşti. 1984 yılında İ.T.Ü. Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümünden mezun oldu.

Arif Sağ ile birlikte Arif Sağ Müzik Okulu'nda (ASM) eğitim verdi. 1987 yılında bu okul Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlandıktan sonra, ASM müzik kursundaki müdürlüğü ve sahipliğini sürdürerek, çalışmalarına devam etti.

Birçok halk müziği kasetinde yönetmenlik yaptı. Emre Saltık'ın üretkenliği açısından sayabileceğimiz birçok albümü var. İlk albümü 1987 yılında çıkardığı "Selam Sana Filistin" dir. Ancak türkülere yöneldiği ilk albümü "Türkülerden Kaçamazdım" sanat yaşamında önemli bir yer tutar.

Emre Saltık halk müziğinin yaygınlaşmasında önemli katkıları bulunan 'Arif Sağ Müzik Okulu' bünyesinde eğitmen ve yönetici olarak görev alıyordu.