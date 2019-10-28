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Emre Mor yine fena yakalandı! Mesajları ifşa oldu!

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Emre Mor yine fena yakalandı! Mesajları ifşa oldu!
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Emre Mor'un kendisine gönderdiği mesajları paylaştı!

Galatasaray'ın genç futbolcusu Emre Mor'un Instagram fenomeni Merve Taşkın'a attığı mesajlar ifşa oldu. İsmi daha önce Loris Karius ve Adem Ljajic gibi isimlerle anılan Merve Taşkın, Emre Mor'un kendisine gönderdiği mesajları takipçileriyle paylaştı.Güzel fenomenin yaptığı paylaşımda Emre Mor'dan "enişte adayınız" diye bahsetmesi dikkat çekti.

Merve Taşkın ifadeleri şu şekilde; "Bu tweet gizli bir şeyi paylaşmak sayılmaz onu yapmak istesem başka türlü paylaşım yapabilirdim."

"Amacım o değil olmazda amacım enişte adayınızla sizi tanıştırmak. Daha bir şey belli değil ama bakalım nasip kısmet. Önce görüşmek için müsait olmam gerekiyor tabi sanırım."

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