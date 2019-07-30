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EMRE MOR TRANSFERİ DUYURDU!

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EMRE MOR TRANSFERİ DUYURDU!
İspanyol basınında yer alan habere göre; Celta Vigo'da forma giyen Emre Mor'un, Galatasaray'a transferi konusunda anlaşma sağlandı.

futbolcunun soyunma odasını boşaltıp, arkadaşlarıyla vedalaştığı aktarıldı. Konuyla ilgili olarak WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso da anlaşmayı Twitter'dan duyurdu.
WBD Menajerlik Şirketi'nin CEO'su Erik Alonso, Emre Mor'un Galatasaray'a transferinin tamamlandığını duyurdu. Emre Mor'un, takım arkadaşlarıyla vedalaştığı öğrenilirken, genç oyuncu satın alma opsiyonlu kiralık olarak Galatasaray'a gelecek.

SOYUNMA ODASINI BOŞALTTI
İspanyol El Desmarque'nin haberine göre; Bu sabah soyunma odasını boşaltan Emre Mor'un Galatasaray'la anlaşmak üzere İstanbul'a gideceği belirtildi.

İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI
Haberde Emre Mor'un sarı-kırmızılı takıma satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık olarak katılacağı açıklandı. Ayrıca sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi de konulacak.

İşte Erik Alonso'nun attığı tweet;

ceo-emre-mor-un-galatasaray-a-transferini-12289212_540_m.jpg

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