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Emre Belözoğlu'nun banka hesaplarına inceleme başlatıldı

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Emre Belözoğlu'nun banka hesaplarına inceleme başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Futbolda FETÖ davasının görüldüğü mahkeme devam ediyor. Savcılığa ifade veren ‘Mert’ isimli gizli tanık ünlü futbolcu Emre Belözoğlu’nun 17-25 Aralık sonrası Bank Asya’ya 2 Milyon TL yatırdığını iddia etti.

 Bu paranın elden ve parçalar halinde başka kişiler üzerinden yatırıldığını aktaran gizli tanık Mert’in ifadeleri üzerine Belözoğlu’nun banka hesapları incelemeye alındı.
Ünlü futbolcu Emre Belözoğlu hakkında yürütülen FETÖ soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda Futbolda FETÖ yapılanmasına ilişkin İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya savcılığın gönderdiği yazı damga vurmuştu. 

Yazıda; Hakan Ünsal, Ertuğrul Sağlam, Arda Turan, Okan Buruk ve Bülent Korkmaz gibi futbolcuların isimleri sıralanarak bu kişiler hakkında FETÖ suçlamasından takipsizlik verildiği, ancak bir isim hakkında soruşturmanın yürütüldüğü ifade edilmişti. O isim futbolcu Emre Belözoğlu'ydu…

"PARÇA PARÇA 2 MİLYON"

Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Emre Belözoğlu hakkında yürütülen soruşturma ile ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Belözoğlu ile ilgili ifade veren bir gizli tanık ünlü futbolcunun Bank Asya'ya örgüt elebaşının talimatı ardından parça parça 2 milyon lira yatırdığını ileri dürdü. 

Gizli tanık Mert ifadesinde Belözoğlu'nun 2 milyon TL'yi elden başka bir isme verdiğini, bu bilgiyi 2017 yılında tutuklanan Ahmet Musab K. isimli örgüt üyesinden duyduğunu savcılıkla paylaştı.

EV ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEN YATIRILIYORDU

Ahmet Musab K.'nin örgüt içerisinde önemli bir isim olduğunu söyleyen gizli tanık Mert, 17 -25 Aralık'tan sonra Bank Asya'ya yatırılan yüksek miktardaki paraların tek seferde yatırılmadığına dikkat çekti. Mert ifadesinde şunları söyledi: "Azami olarak 100 bin TL'yi geçmeyecek şekilde parçalar halinde para yatırılıyordu. Hatta ev öğrencilerinin üzerinden yatırıldığını biliyorum. 2 Milyon TL'nin de bu şekilde parçalanarak yatırıldığını düşünüyorum."

İDDİA ARAŞTIRILIYOR

Savcılık Emre Belözoğlu'nun iddia edilen 2 milyon lirayı o dönem başka isimler üzerinden Bank Asya'ya yatırıp yatırmadığını araştırıyor. ( Kaynak: Hürriyet)

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