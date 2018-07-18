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Emre Belözoğlu resmen duyurdu!

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Emre Belözoğlu resmen duyurdu!
Medipol Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu. 37 yaşındaki oyuncu, sezon sonu futbolu bırakabileceğini açıkladı.

Başakşehir'in tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesi açıklamalar yaparken geleceğine dair de çok önemli bir kararını duyurdu... İşte Emre'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

"Trabzonspor'un özüne dönmesi gerekiyor. Bu benim haddime değil ama Trabzonspor, kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncularla ses getirdi. Baktığınızda Trabzon'dan çıkan çok sayıda oyuncu var. Ben de anne tarafından Trabzonluyum"

"Biz her sene yeni hedef koyuyoruz. Milos da Soner de çok değerli oyuncular. Kulübümüzde yıllarca süren bir sistem var. Bu sene geçen senenin üzerine koymak istiyoruz. Hedefimiz şampiyonluk. Ama bu kolay olmuyor. Rakiplerimiz şampiyonluk kültürü olan kulüpler. Taraftarımızdan çok ciddi beklentimiz var. Taraftarsız zorlandığımız zamanlar oldu."

"Lefter çok önemli bir futbol adamıydı. Umarım onun adına, kişiliğine, efendiliğine yakışır bir futbol sezonu olur. Taraftar rakip takım üzerinde büyük baskı kuruyor. F.Bahçe, Beşiktaş, Galatasaray ortalama 25 bin kişiye oynuyor. En az 15 bin taraftarımız olsaydı. 80 puanın altında kalmazdık"

"SEZON SONU BIRAKABİLİRİM"
Açıklamalarını sürdürürken konu geleceğine dair olan kısma gelince Belözoğlu, 2018-2019 sezonunun sonunda futbolu bırakabileceğini duyurdu.

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