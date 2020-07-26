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- Emre Belözoğlu maçtan sonra veda etti...
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Emre Belözoğlu maçtan sonra veda etti...
Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu dün akşam aktif futbol kariyerinin son maçına çıktı.
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Emre Belözoğlu maçtan sonra veda etti...Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu dün akşam aktif futbol kariyerinin son maçına çıktı.
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