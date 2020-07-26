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Emre Belözoğlu maçtan sonra veda etti...

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Emre Belözoğlu maçtan sonra veda etti...
Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu dün akşam aktif futbol kariyerinin son maçına çıktı.
 
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    Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu dün akşam aktif futbol kariyerinin son maçına çıktı.

     
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      1996 yılında Zeytinburnuspor altyapısından Galatasaray'a transfer olan Emre Belözoğlu, 1997'de ilk profesyonel maçını oynamıştı.

       
      3FENERBAHÇEDE 3 KEZ FORMA GİYDİ

        FENERBAHÇE'DE 3 KEZ FORMA GİYDİ 

        Daha sonra Inter'in yolunu tutan yaşayan efsane, sırasıyla Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid, Fenerbahçe, Başakşehir ve tekrar Fenerbahçe formalarını terletti.

        Süper Lig’de 2019-20 sezonunun 34. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta son kez futbolcu olarak sahada yer alan Emre Belözoğlu, 63 dakika forma giydi.

         
        4PENALTIYI KAZANDIRIP TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

          PENALTIYI KAZANDIRIP TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ 

          37. dakikada Çaykur Rizespor savunmasından topu alarak rakibinden sıyrılan Emre, ceza sahası içinde Abdullah'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

           
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            VAR incelemesinin ardından 39'da penaltı vuruşu için topun başına geçen Emre, takımını öne geçiren golü kaydetti.

             
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              Emre Belözoğlu attığı golden sonra duygusal anlar yaşadı.

               
              7GOLÜNÜ SECDE YAPARAK KUTLADI

                GOLÜNÜ SECDE YAPARAK KUTLADI 

                Takım arkadaşları 39 yaşındaki yıldız futbolcuyu tebrik etti.

                 
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                  Emre Belözoğlu gol sevincini de secde yaparak kutladı.

                   
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                    Karşılaşmanın 63. dakikasında yerini Zajc’a bırakan başarılı futbolcu, sahayı alkışlarla terk etti.

                     
                    10PAZUBENDİ ÖMER FARUKA TAKTI

                      PAZUBENDİ ÖMER FARUK'A TAKTI 

                      Emre Belözoğlu kolundaki kaptanlık pazubendini de takımın genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz’a bıraktı.

                       
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                        Yıldız futbolcunun bu davranışı kenarda yer alan takım arkadaşları tarafından alkışladı.

                         
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                          Kariyerinin son maçına çıkan Emre kenara gelirken tüm takım arkadaşları tarafından tebrik edildi.

                           
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