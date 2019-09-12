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EMRE BELEZOĞLU'YLA İLGİLİ TARTIŞMA SÜRÜYOR!

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EMRE BELEZOĞLU'YLA İLGİLİ TARTIŞMA SÜRÜYOR!
Eski Adalet Bakanı ve Ecevit’e yakın isimlerden Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Cumhuriyet’ten Olaylar ve Görüşler sayfasına "Ecevit’e yapılan haksızlık" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

OdaTV.com'un haberine göre; Bedri Baykam, 22 Ağustos’ta Cumhuriyet’teki köşesinde FETÖ şüphelisi Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’ye transfer olmasını savunmuştu.
Baykam, Belözoğlu’yla eski Başbakan Bülent Ecevit’i karşılaştırıp, Belözoğlu’nun geçmişi nedeniyle eleştirilmemesi gerektiğini asıl eleştirilmesi gerekenin Ecevit olduğunu ileri sürmüştü.
Eski Adalet Bakanı ve Ecevit’e yakın isimlerden Prof. Dr. Hikmet Sami Türk, Cumhuriyet’ten Olaylar ve Görüşler sayfasına “Ecevit’e yapılan haksızlık” başlıklı bir yazı kaleme aldı.
"SOL AÇISINDAN PARALELLİK KURAN YAZISINDA DİKKATİ ÇEKEN YANLIŞLAR VAR"
Hikmet Sami Türk şu ifadeleri kullandı:
"Ressam-yazar Bedri Baykam, 22.8.2019 tarihli Cumhuriyet’te yayımlanan ‘Bülent Ecevit ve Emre Belözoğlu’ başlıklı yazısında Emre’nin Fenerbahçe’ye dönüşünü kulübün ‘FETÖ direnci üzerine temellendirerek’ eleştiren, buna karşılık Bülent Ecevit’i ‘kendisinden hep ‘dürüst lider’ olarak söz edip CHP’nin simgesi haline’ getiren ‘sosyal demokrat-Atatürkçü kesimlere’ cevap vererek, özetle, Ecevit’in ‘1970’lerde altın devrini’ yaşadığını, ‘Karaoğlan-Kıbrıs Fatihi lakaplarıyla tarihimize damga vuran başbakan’ olduğunu ifade ediyor; fakat 12 Eylül [1980] darbesinden sonra ‘CHP’lilerle tüm ilişkilerini’ kestiğini, ‘eşiyle DSP’yi kurduğunu’, kimsenin onu ‘solu birleştirip başına geçmeye’ ikna edemediğini, solu böldüğünü; 1998-2002 arasında 2. [!] başbakanlık dönemini yaşadığını; ‘Atatürk’ten daha ılımlı bir laik Cumhuriyet anlayışı olduğunu; tarikatlara ve Gülen’e en sıcak, en dayanışmacı mesajları’ verdiğini, ‘başbakan oluşunun gücü ve yönlendiriciliği ile yurtiçinde ve yurtdışında Gülen’e tüm kapıları’ açtığını iddia ediyor; yazısının sonunda ‘sol kesimden tutarlı’ olmasını rica ederek şöyle diyor: ‘Emre’yi hâlâ ‘suçlu’ görecekseniz tepkinizin 500 mislini Ecevit’e gösterin...’

 

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