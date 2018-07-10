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Emre Batur Fenerbahçe'de

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Emre Batur Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Halkbank'ın milli oyuncusu Emre Batur'u renklerine kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Erkek voleybol takımımız, Halkbank'da forma giyen Emre Batur’u renklerine bağladı. 2.01 metre boyunda olan Emre Batur, bundan sonra Fenerbahçemiz için mücadele edecektir." denildi.

Açıklamada, Emre'ye sarı-lacivertli formayla başarı dileklerinde bulunulurken, "Emre Batur'a, Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, yarıştığı her kulvarda şampiyonluk hedefleyen takımımızda başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kariyerinde daha önce Tokat Belediyesi Plevnespor ve Halkbank formaları giyen 30 yaşındaki oyuncu, milli takımda da görev aldı.

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