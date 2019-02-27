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Emre Aşık'tan Yağmur Aşık'a bir dava daha

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Emre Aşık'tan Yağmur Aşık'a bir dava daha
Eski futbolcu Emre Aşık ile eşi Yağmur Aşık arasındaki ihanet krizi büyüdü.

Emre Aşık, Yağmur Hanım'ın Etiler'deki bir mekanda Mustafa adlı evli erkekle sarmaş dolaş yakalanmasını affetmedi.

Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi olan 6 yıllık eşine önceki gün boşanma davası açtı.
Eski futbolcunun avukatı Funda Alp, dün davanın zina, haysiyetsiz yaşam sürme, onur kırıcı davranışlar ve şiddetli geçimsizlik sebebiyle açıldığını belirtti.
Emre Aşık'ın avukatı "Olaya ait basındaki görüntülerin dışında o gecede farklı açıdan çekilmiş görüntüler tespit ettik. Mustafa Bey'in Yağmur Hanım'ın beline sarıldığı ve ikilinin neredeyse yanak yanağa olduğu görüntüler var. Bu yüzden araştırma yaptık ve daha sonra dava açmaya karar verdik" dedi. İhaneti kare kare belgelenen Yağmur Aşık ise suçlamayı reddetti. Yağmur Aşık, "Eşim bana nafaka ödememek için adice bir oyun oynadı" savunması yaptı.

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