Emre Aşık o görüntüler hakkında ilk kez konuştu

Karşılıklı verdikleri dilekçelerle boşanma kararlarından vazgeçen Emre ve Yağmur Aşık çifti cephesinde yeni gelişme yaşandı.

Emre Aşık, eşinin bir erkekle görüntülendiği haberlerini yalanladı. Aşık, "Arkadaşlarıyla dışarı çıkacağından haberim vardı" dedi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, geçtiğimiz günlerde bir erkekle eğlenirken çekilmiş görüntüleri ortaya çıkmıştı. Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık'ın bir mekanda başka bir erkekle samimi görüntüler verdiği yönündeki haberleri geride bıraktığımız gün gittiği bir AVM'de yalanladı. Arkadaşlarıyla bir araya gelerek güzel havanın tadını çıkartan Emre Aşık, eşinin bu görüntüleriyle ilgili olarak kendisine yöneltilen sorulara; "Arkadaşlarıyla dışarı çıkacağından haberim vardı. Biliyordum" yanıtını verdi. Emre Aşık bu açıklamasıyla bir problem olmadığını ve bilgisi dahilinde gerçekleştiğini dile getirdi.