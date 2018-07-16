  • BIST 90.594
  • Altın 193,793
  • Dolar 4,8415
  • Euro 5,6724
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAİşsizlik rakamları açıklandı

Emre Akbaba, Alanyaspor'dan ayrılıyor

»
Emre Akbaba, Alanyaspor'dan ayrılıyor
Mesut Bakkal, transferin gözde ismi Emre Akbaba'nın Alanyaspor'dan ayrılacağını açıkladı. Milli futbolcu Galatasaray'a gitmek istiyor.

Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, takımın 10 numarası Emre Akbaba'nın transfer durumu hakkında konuştu.

Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Emre Akbaba'nın Alanyaspor'dan ayrılmak istediği açıklandı.

"EMRE AKBABA GİDECEK"
Konu hakkında beIN Sports'a açıklamalar yapan Mesut Bakkal, "Emre Akbaba gitmek istiyor, zaten gidecek. Önünü açtık" ifadelerini kullandı. 

GÖNLÜ GALATASARAY'DAN YANA
Süper Lig'de İstanbul takımlarının gözdesi olan Emre Akbaba'nın gönlünden geçen takım ise Galatasaray.

Sarı-kırmızılı ekibe gönül verdiğini gizlemeyen Emre için Galatasaray, 2 milyon euronun yanı sıra Tolga ya da Tarık'tan birini takasta kullanmayı planlıyor. Gelecek yıl sözleşmesi bitecek olan milli futbolcu için Alanyaspor'un istediği rakam ise 3.5 milyon euro.

 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Wimbledon'da şampiyon Djokovic16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:07
  • Didier Deschamps tarihe geçti16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:59
  • Fransa'da şampiyonluk sevinci16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:57
  • Dünya şampiyonu Fransa16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:55
  • Dünya Kupası'nın gol kralı Kane oldu16 Temmuz 2018 Pazartesi 09:54
  • Real Madrid'den Neymar açıklaması14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:29
  • Feghouli’den transfer haberlerine yanıt14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:28
  • Wimbledon yarı finalinde tarih yazıldı14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:26
  • Cocu'dan transfer açıklaması14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:24
  • Yerry Mina'dan transfer açıklaması14 Temmuz 2018 Cumartesi 10:21
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim