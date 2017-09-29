Emrah Serbes'in ifadesi ortaya çıktı

Emrah Serbes, İzmir - Aydın Otoyolu'nda, 22 Ağustos’ta başka bir otomobilin çarpmasıyla kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdiği kazada diğer aracı kendisinin kullandığın

YAZAR ve senarist Emrah Serbes, İzmir’in Torbalı ilçesinde 22 Eylül’de meydana gelen, iki kişinin öldüğü ve bir kişinin ağır yaralandığı kazanın sorumlusunun kendisi olduğunu açıkladı. Serbes, twitter hesabından, 'Teslim oluyorum. İtirafımdır' yazarak, trafik kazasıyla ilgili bir metin paylaştı. Emrah Serbes, bugün İzmir Torbalı Adliyesi’ne gelerek savcılığa teslim oldu.



İzmir - Aydın otoyolu üzerinde 22 Eylül’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan Ayhan Özçelik (59) ve kızı Zeynep Özçelik (16) yaşamlarını yitirirken, anne Nilgün Özçelik (51) ise ağır yaralandı. Kazaya karışan 34 NT 5005 plakalı diğer Chevrolet Camaro model aracın, ünlü senarist Emrah Serbes’e (36) ait olduğu ortaya çıktı. Otomobili kullanan kişi olduğu belirtilen Emrah Serbes’in yanında oturan Kenan Doğru (36) tutuklanarak cezaevine konuldu.

EMRAH SERBES KAZAYI İTİRAF ETTİ



6 gün aranın ardından kazayla ilgili olarak Emrah Serbes, twitter hesabından bir açıklama yaparak, kaza sırasında aracı kendisinin kullandığını itiraf etti. Serbes, twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:



'22.09.2017 tarihinde İzmir – Aydın otobanında meydana gelen kazanın sorumlusu benim. Bu kazada aynı aileden bir baba-kız hayatını kaybetti, anne ise yoğun bakımda. Ölen genç kız, bir çocuk, 16 yaşında. Hiçbir şey bir genç kızın hayatından daha değerli değildir. Bir rampanın ardından birden önümüze çıkan araca çarpmamak için elimden gelen bütün çabayı sarf ettim. Kaygan zemin nedeniyle yavaşlayamadığımdan direksiyonu bariyerlere kırdım ama çarpışmanın önüne geçemedim. Bariyerleri aşarak 3-4 takla attık ve sonunda demir tellere takılarak durduk. Açılan hava yastıkları ve aracın güvenlik sistemleri nedeniyle kazayı hafif sıyrıklarla atlattık. Kaza esnasında yanıma oturan Kenan Doğru ile birlikte aracın sunroofundan çıktık ve diğer aracın yanına gittik. Araçtakilerin nabızlarına baktım, anne hala hayattaydı. 112’yi aradık ama ambulans olay yerine çok geç geldi. Araçtan fırlayıp yolun kenarında yatan genç kızı görünce kendimi kaybettim ve bu şok nedeniyle olay anında kazayı üstlenemedim. Kazayı, yanımda oturan arkadaşım Kenan Doğru üstlendi. Şu an suçsuz olduğu halde cezaevinde yatmaktadır. Kenan’ı Beşiktaş tribününden tanırım, senelerce birbirimizi kolladık. Bu hadise nedeniyle hiç kimseye bir şey söylemeden sonuna kadar cezaevinde benim için yatabilecek bir insandır. Ama aradan günler geçtikçe bu sorumluluğu kaldıramayacağımı anladım. Savcılığa geldim ve kendim teslim oluyorum. Hayatını kaybedenleri geri getirmeyecek olsa da cezam neyse çekmeye hazırım. Hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dilerim. Keşke bu kazada ben ölseydim. Hayatı boyunca haktan hukuktan adaletten bahsetmiş biri olarak bundan sonra doğan her gün benim için bir azap olacak. Suçun cezasından kaçabilirsin ama vicdanın azabından kaçamazsın.'



Emrah Serbes, bu açıklamayı yaptıktan sonra İzmir Torbalı Adliyesi’ne gelerek savcılığa teslim oldu. Serbes’in savcılıktaki işlemleri sürüyor.



Bu arada bu açıklamanın üzerine, ölen baba- kızın yakınları, kazayı itiraf ederek teslim olan Emrah Serbes’e twitter üzerinden teşekkür etti.

TUTUKLANDI



İzmir - Aydın Otoyolu'nda, 22 Ağustos’ta, 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin kullandığı aracın neden olduğunu itiraf ederek, Torbalı Adliyesi'ne gelerek teslim olan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, önce Cumhuriyet savcısına ifade verdi. Serbes ardından, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Serbes, tutuklandı.



'ÖMÜR BOYU VİCDAN AZABIYLA YAŞAYACAĞIM'



İzmir- Aydın Otoyolu'nda, Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin neden olduğunu itiraf edip, Torbalı Adliyesi'ne gelerek teslim olan senarist, yazar Emrah Serbes tutuklandı. Serbes, cezaevine götürülürken adliye çıkışında basın mensuplarına, "Yakınlarından özür dilerim, yere batsın Emrah Serbes. Benim adım Emrah Serbes. Sonunda 't' yok. Bundan sonra benim sonumda hiçbir şey yok. Keşke o kazada ben ölseydim. Çok pişmanım. Ömür boyu bu vicdan azabıyla yaşayacağım" dedi.



Öte yandan Özçelik Ailesi'nin dün savcılığa avukatları aracılığı ile başvuru yaptıkları ortaya çıktı. Başvuruda kaza sonrası aracı kullandığını belirten Kenan Doğru'ya alkol kontrolü yapıldığı, ancak uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığıyla ilgili herhangi bir testin yapılmadığı, bu yönde de test yapılması talebinde bulunulduğu ifade edildi. Ayrıca kazanın seyrinin değiştirme ihtimaline karşı Kenan Doğru ile Emrah Serbes'in olayın hemen sonraki telefon kayıtlarının incelenmesini de talep ettiği belirtildi.

ARKADAŞI SERBEST KALDI



İzmir-Aydın Otoyolu'ndaki, Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin kullandığı aracın neden olduğunu itiraf ettikten sonra teslim olduğu Torbalı Adliyesi'nde tutuklanan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes’in mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden yaptığı itirafta vicdan azabı çektiğini ifade eden Serbes, kazadan sonra psikiyatri kliniğine giderek psikolojik yardım aldığını söyledi. Klinikte 4-5 gün tedavi gördüğünü ve kendisini cezaevi koşullarına hazırladığını belirten Serbes'in, mahkemede şu ifadeyi verdiği öğrenildi:



"Yola çıkmadan önce arkadaşım olan Kenan Doğru ile konuştuk. Bana iş bulamadığını söyleyince 2 bin TL karşılığında şoför olarak anlaştık. Kendisi o gün çalışmaya başladı. İlk olarak arabayı Kenan kullanıyordu. Yorulduğunu anlayınca İzmir taraflarında aracı ben kullanmaya başladım.Yağmur çiselemeye başladı ve yerlerin kaygan olduğunu düşünerek hızımı 130-140 kilometreye düşürdüm. Güvenlik sıkıntı olursa emniyet şeridine rahat geçebilmek için orta şeride geçtim. Olay yerine geldiğimizde rampayı çıkar çıkmaz orta şeritte bir aracın olduğunu gördüm. Direksiyonu sol tarafa kırdım ama kullandığım aracın sağ ön tekerleği ile öndeki araca çarptım. Frene bastım ama zemin kaygan olduğu için işe yaramadı."



“ÖLEN ÇOCUGU GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM"



Kazayı küçük sıyrıklıklarla atlattığını söyleyen Serbes, “Takla atarak yolun en sağ tarafındaki tele takılarak durabildik. Aracın sunroofundan dışarı çıktık ve çarptığımız araca doğru gittik. Aracın içindeki bayanın hala yaşadığını fark ettim ve geçen araçlara 112'yi aramalarını söyledim. Camdan fırlayarak ölen çocuğu görünce kendimi kaybettim. Suçu üstlenmememin en temel nedeni budur. Arkadaşım Kenan bunu anlayınca suçu üstleneceğini söyledi ve öyle yaptı. Araç kullanırken kesinlikle alkol ya da uyuşturucu kullanmadık" dedi.



Arkadaşının suçu üstlenmesinin ardından İstanbul’a gittiğini ifade eden Serbes, mahkemede son olarak pişman olduğunu ve verilecek cezayı çekmeye razı olduğunu söylerken, “Özel bir psikiyatri kliniğinde 4-5 gün kadar yattım ve tedavi oldum. Kendimi cezaevi koşullarına ruhsal ve bedensel olarak hazırladım. Daha sonra İzmir Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek teslim olmaya karar verdim. Cezam neyse çekmeye razıyım" diyerek ifadesini tamamladı.



AİLE ŞİYAKETÇİ OLACAK



Bu arada Emrah Serbes’in suçunu itiraf etmesinin ardından kazadan sonra cezaevine giren Kenan Doğru serbest bırakıldı. Ancak bu gelişmenin üzerine Özçelik ailesinin Doğru’dan delilleri karartmak suçu iddiasıyla şikayetçi olacakları öğrenildi.