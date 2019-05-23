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EMRAH SERBES 13 YIL 4 AY CEZA ALDI

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EMRAH SERBES 13 YIL 4 AY CEZA ALDI
Yargıtay, trafik kazası sonucu üç kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

Yargıtay, trafik kazası sonucu üç kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'e verilen 13 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı.

İzmir'de trafik kazası sonucu 3 kişinin ölümüne neden olmak suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan senarist Emrah Serbes'in cezası onandı.

"BİRDEN FAZLA KİŞİNİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMA" SUÇUNDAN CEZA ALDI

İzmir'de kendisinin kullandığı araçla önündeki otomobile çarparak kaza geçiren senarist Emrah Serbes, kaza sonucu arkadan çarptığı araçta bulunan Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün Özçelik (51) ve kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden oldu. Serbes, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak" suçundan İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi. Kararı temyize taşıyan Serbes'e istinaftan kötü haber geldi. Senarist Emrah Serbes'in cezası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi tarafından onandı.

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