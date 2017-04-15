Aranjör Emrah Karaduman, uğradığı bıçaklı saldırı sonrası ilk kez konuştu. Aleyna Tilki'ye platonik aşık olan saldırgan Karaduman'ı karnından ve sırtından bıçaklamıştı.
"Müzikle iyileşiyorum" diyen Emrah Karaduman Cumartesi Postası'na verdiği röportajda Aleyna Tilki ile sevgili oldukları yönünden ortaya atılan iddiaları da yalanladı. Ünlü aranjör, "Sevgili değiliz, arkadaşız. Sürekli görüşüyoruz. Fikir alıyorum ondan. Sonuçta yeni jenarasyon, yeni kan..." dedi.
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Emrah Karaduman: Aleyna'yla sevgili değiliz!
Emrah Karaduman, Aleyna Tilki ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.
Aranjör Emrah Karaduman, uğradığı bıçaklı saldırı sonrası ilk kez konuştu. Aleyna Tilki'ye platonik aşık olan saldırgan Karaduman'ı karnından ve sırtından bıçaklamıştı.
Etiketler: aleyna tilki, emrah karaduman
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