  • BIST 123.277
  • Altın 296,340
  • Dolar 5,9295
  • Euro 6,5761
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan boşanıyor!

»
Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan boşanıyor!
2014 yılında nikah masasına oturan Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan'ın evlilikleri çatırdadı. Boşanma kararı alan çiftin anlaşmalı olarak evliliklerini bitirecekleri öğrenildi.

Emrah Erdoğan ve Sibel Erdoğan'ın boşanma kararı aldıkları iddia edildi. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa isimli magazin programının haberine göre; çift, sorunları çözmek için evlilik danışmanlarına gitse de başarılı olamadı ve ayrılık konusunda anlaştı. Boşanma gerekçeleri de;"Fikir ayrılığı ve şiddetli geçimsizlik."

Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğu olan çiftin, dostça ve saygı çerçevesinde boşanmak istediği öğrenildi. Sibel Erdoğan'ın avukatlarla görüştüğü, fikir alışverişi yaptığı gelen duyumlar arasında.

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İrem Sak:Bu benim suçum.23 Ocak 2020 Perşembe 11:11
  • Meryem Uzerli Meksika Dizisini Kabul Edecekmi?22 Ocak 2020 Çarşamba 11:54
  • Fahriye Evcan Bölüm Başına Ne kadar İstiyor?22 Ocak 2020 Çarşamba 11:50
  • Hangi Ünlü Sanatçı Domuz Gribine Yakalandı?21 Ocak 2020 Salı 16:55
  • Tarkan'ın İmar Dosyasına Ne Oldu?21 Ocak 2020 Salı 16:47
  • Ünlü Model Kimden Ders Almak İstiyor?21 Ocak 2020 Salı 16:27
  • Rüzgar Çıktı Frikik Verdi21 Ocak 2020 Salı 16:20
  • Defne Samyeli'den ''Evlilik Doğru Bir Şeydir.''21 Ocak 2020 Salı 16:07
  • İvana'nın Jakuzi Keyfi21 Ocak 2020 Salı 12:02
  • ''Umarım o elbiseyi Brad Pitt çıkarmıştır.''21 Ocak 2020 Salı 11:59
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim