Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan boşanıyor!

2014 yılında nikah masasına oturan Emrah Erdoğan ile Sibel Erdoğan'ın evlilikleri çatırdadı. Boşanma kararı alan çiftin anlaşmalı olarak evliliklerini bitirecekleri öğrenildi.

Emrah Erdoğan ve Sibel Erdoğan'ın boşanma kararı aldıkları iddia edildi. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa isimli magazin programının haberine göre; çift, sorunları çözmek için evlilik danışmanlarına gitse de başarılı olamadı ve ayrılık konusunda anlaştı. Boşanma gerekçeleri de;"Fikir ayrılığı ve şiddetli geçimsizlik."



Eleysa ve Elyesa isimli iki çocuğu olan çiftin, dostça ve saygı çerçevesinde boşanmak istediği öğrenildi. Sibel Erdoğan'ın avukatlarla görüştüğü, fikir alışverişi yaptığı gelen duyumlar arasında.