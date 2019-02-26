Olayların ardından sessizliğini koruyan Yağmur Aşık dün aşkam kendi instagram hesabından ilk kez açıklama yaptı. Aşık açıklamasında "Emra Aşık ile boşanma davasında aldığım 25 bin nafakadan sonra kendisi yanıma gelmiş bana yalvarmış ve barışmak istemiş pişman olduğunu söyleyerek beni kandırıp, boşanma davasını geri çektirip akabinde o gün arkadaşımla kendisi haberimi ihanet adı altında planlı şekilde yaptırarak alacağım tazminat ve nafakadan kurtulmak için bana adice oyun oynamıştır. Gerekli karşı davayı açacağımı ve yaşadığımız her şeyi Emre'nin gerçekte nasıl bir insan olduğunu tüm gerçekliği ile mahkemeye sunacağım ve kendisinin istediği yayın yasağına itiraz ederek bu süreci tüm kamuoyu ile paylaşacağım."
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- "Emra nafakadan kurtulmak için bana adice oyun oynadı"
- "Emra nafakadan kurtulmak için bana adice oyun oynadı"
- Kararı YSK verecek
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"Emra nafakadan kurtulmak için bana adice oyun oynadı"
Yağmur aşık geçtiğimiz günlerde başka erkekle sarmaş dolaş görüntüleri mağazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Etiketler: Emre Aşık, yağmur aşık, ihanet, oyun
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VİDEO GALERİ
- 02:03 - "Emra nafakadan kurtulmak için bana adice oyun oynadı"
- 02:03 - "Emra nafakadan kurtulmak için bana adice oyun oynadı"
- 18:56 - Kararı YSK verecek
- 18:26 - Partide dekolteleri konuşuldu
- 17:15 - Geceye Hülya'nın derin dekoltesi damga vurdu
- 16:44 - Diva'dan 500 bin liralık klip hazırlığı
- 16:36 - Reynmen ne kadar kazandığını açıkladı
- 16:16 - Mustafa Sarıgül adını kullanarak dolandırıcılık yaptı
- 16:08 - Ankara'da dev operasyon.. 100 asker gözaltına alındı
- 15:41 - Oscar'a damga vurdular
- 14:05 - Başkalarının Hayatı
- 13:55 - Fahriye Evcen karnı burnunda görüntülendi
- 13:26 - Örgüte dair her şeyi bir bir anlattı
- 12:42 - İspanya'da uçak düştü: 2 kişi öldü
- 09:02 - Maduro'nun sayılı günü kaldı
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