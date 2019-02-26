"Emra nafakadan kurtulmak için bana adice oyun oynadı"

Yağmur aşık geçtiğimiz günlerde başka erkekle sarmaş dolaş görüntüleri mağazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Olayların ardından sessizliğini koruyan Yağmur Aşık dün aşkam kendi instagram hesabından ilk kez açıklama yaptı. Aşık açıklamasında "Emra Aşık ile boşanma davasında aldığım 25 bin nafakadan sonra kendisi yanıma gelmiş bana yalvarmış ve barışmak istemiş pişman olduğunu söyleyerek beni kandırıp, boşanma davasını geri çektirip akabinde o gün arkadaşımla kendisi haberimi ihanet adı altında planlı şekilde yaptırarak alacağım tazminat ve nafakadan kurtulmak için bana adice oyun oynamıştır. Gerekli karşı davayı açacağımı ve yaşadığımız her şeyi Emre'nin gerçekte nasıl bir insan olduğunu tüm gerçekliği ile mahkemeye sunacağım ve kendisinin istediği yayın yasağına itiraz ederek bu süreci tüm kamuoyu ile paylaşacağım."