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Emniyetten Davutoğlu Kararı

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Emniyetten Davutoğlu Kararı
Eski Başbakan, Gelecek Partisi Gecel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun korumaları kaldırıdlı.

Koruma Hizmetleri Yönetmenliği gerekçesiyle eski Başbakanların nerede olursa olsun ev ve işyerleri 24 saat korunma hakkı bulunuyor. Fakat Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Koruma Komisyonu'nun aldığı kararla, Davutoğlu'nun Konya'daki evinin önündeki noktada görev yapan korumaları kaldırdı.

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