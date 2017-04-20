Emniyet sanal ortamda ava çıktı!

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı ve tüm illerin şube müdürlükleri, referandum sonrası terör örgütü propagandası yapan, infial yaratıcı ve devlet büyüklerine hakaret içeren paylaşımlarla halkı sokağa dökmeye çalışanlara yönelik operasy

Sosyal paylaşım sitelerindeki bu tür paylaşımlarda bulunanlarla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünün 'www.egm.gov.tr' adresindeki online ihbar bölümü ya da Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının "siber@egm.gov.tr" e-posta adresine ihbar yapılabileceği açıklandı. Bu tür paylaşımlarda bulunanların tek tek tespit edildiğini belirten polis yetkilileri, bu kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığını kaydetti.

Yetkililer, örgüt propagandası yapan ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlar yapanlar arasında gazeteci, polis, asker ve devlet memurlarının da bulunduğu belirtildi.