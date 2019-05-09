Emniyet Müjdat Gezen'den özür diledi

Sabah saatlerinde pasaportuna el konuşan tiyatro sanatçısından emniyet özür diledi.

Avukat Celal Ülgen 'Yurtdışında sahneleyeceği tiyatro oyunu için bugün sabah saatlerinde havalimanına giden Müjdat Gezen'in pasaportuna el konuldu' duyurusunun ardından yeni bir paylaşım yaparak emniyetten arandıklarını ve durumun 'sistemsel arıza'dan kaynaklandığını bildirdi.

Sabah saatlerinde 'Müjdat Gezen'in yurtdışına çıkışına izin verilmedi,pasaportuna el konuldu' bilgisini paylaşan avukat Celal Ülgen yeni bir paylaşım yaparak durumun 'sistemsel arızadan kaynaklandığını bildirdi.

İşte o paylaşım;