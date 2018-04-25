  • BIST 108.732
  • Altın 173,655
  • Dolar 4,0919
  • Euro 4,9820
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKASon dakika… Rekor kokain yakalandı!

Emniyet Müdüründen Organ Mafyası Açıklaması

»
Emniyet Müdüründen Organ Mafyası Açıklaması
Muğla'da son günlerde kulaktan kulağa yayılan 'organ mafyası çocuk kaçırıyor' söylentileri halkı tedirgin etti. Yazılı açıklama yapan İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, kentte bu tür bir vakanın yaşanmadığını belirterek, şüpheli bir durumda ise emniyete b

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta son günlerde yapılan 'organ mafyası çocuk kaçırıyor' paylaşımları ve söylentileri halkı tedirgin etti. Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Çetinkaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Son zamanlarda sosyal medya üzerinde ilimizin de adının geçtiği 'Gören polise ihbar etsin organ mafyası' başlıklı paylaşımların yapıldığı gözlemlendi. İlimizde organ mafyası ve organ ticareti için çocuk/adam kaçırma vakası bulunmuyor. Paylaşımlara ilişkin yapılan araştırmada, ilk olarak 2016 yılında paylaşıldığı ve zaman içerisinde iyi niyetli sosyal medya kullanıcıları tarafından farkındalık oluşturmak için paylaşıma devam edilerek yaygınlaştığı anlaşıldı. Vatandaşlarımızın bu tip haberlere itibar etmemeleri ayrıca bilgi ve duyum sahibi oldukları olayları emniyet birimlerine aktarmalarını rica ediyorum."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Park Yeri Kavgası Kanlı Bitti!24 Nisan 2018 Salı 10:53
  • Şırnak'tan acı haber: 1 asker şehit24 Nisan 2018 Salı 10:52
  • Taksim'deki 23 Nisan töreninde tartışma23 Nisan 2018 Pazartesi 12:08
  • Anıtkabir'de 23 Nisan Coşkusu!23 Nisan 2018 Pazartesi 11:31
  • Iğdır'da Patlama: 4 Ölü, 14 Yaralı20 Nisan 2018 Cuma 16:46
  • Türkan Şoray'dan Kötü Haber!20 Nisan 2018 Cuma 16:39
  • Rüzgar Çetin'e Hapis Cezası!19 Nisan 2018 Perşembe 11:03
  • FSM Köprüsü'nde Trafik Durdu!18 Nisan 2018 Çarşamba 14:09
  • Üsküdar'da Zincirleme Kaza16 Nisan 2018 Pazartesi 11:55
  • Şırnak'tan Acı Haber: 3 Şehit16 Nisan 2018 Pazartesi 11:50
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim