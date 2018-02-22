"Emlak Vergileri Adaletsiz"

İstanbul Ticaret Odası’nda en tecrübeli meclis üyelerinden Mithat Yümlü emlak vergilerini eleştirdi.

Ülkemizde uygulanan emlak vergisinin adil olmadığını ifade eden Perpa Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi Mithat Yümlü, “Dünyanın her yerinde vergi gelirden alınır. Ancak Türkiye’de emlak vergisi gelir üzerinden değil arsa payı üzerinden alınıyor. Bu durum da haksızlıkları beraberinde getiriyor” diye konuştu.

Mithat Yümlü'nün yazısının tamamını aşağıdan okuyabilirsiniz.

"Vergi genel olarak gelirden alınır. Dünyanın her yerinde bu aynıdır. Ancak ülkemizde farklı ve tamamen adaletsiz bir uygulama yaşanıyor. Emlak vergileri olması gerektiği gibi gelir üzerinden değil, arsa payı üzerinden alındığı için çok büyük bir haksızlığı ortaya çıkarıyor. Öyle ki mevcut sistemde aynı binada konut veya işyeri olan bir kişi gelirinin yüzde 10 unu vergi olarak öderken diğeri yüzde 1 ini ödüyor.

Şöyle ki;

Mecidiyeköy’de köşe başındaki bir kafe 40-50 bin TL kira getirirken, aynı binanın üst katında bir daire kira geliri 3-4 bin TL… Kira gelirleri arasında uçurum var. Ancak mevcut vergi sisteminde her ikisi de aynı arsa payına sahip oldukları için, aynı vergiyi ödüyorlar. Burada bir adaletsizlik var. Birisi gelirinin yüzde 1’ini vergi olarak öderken, diğeri yüzde 10’u nu ödüyor. Bırakın sokağı semti. binada eşitsizlik var. Bina da deniz gören daire yüzde 30 daha pahalıya satılıyor. Deniz görmeyenle aynı vergiyi ödüyor. Üstelik kira gelirleri de farklı olmasına rağmen…

Bizim faaliyette bulunduğumuz PERPA Ticaret Merkezi’nde de durum aynı. 10 bin TL kira geliri olan da 600 TL kira geliri olan da aynı vergiyi ödüyor. Bu adaletsizliği önlemek için emlak vergileri arsa payı üzerinden değil, binaların rayiç bedeli üzerinden alınmalı. Çünkü rayiç bedeller kira gelirini belirler.

Takdir Komisyonunda belediye temsilcileri olmamalı…

Emlak vergilerinin belirlendiği takdir komisyonlarının da yeniden yapılandırılması gerekiyor. Takdir komisyonu bağımsız olmamalı. Belediyelerin temsilcisi veya elemanı bu komisyonda yer almamalı. olmamalı. Belediye kendi elemanını komisyonu gönderiyor, kendi gelirini tayin ettiriyor. Takdir komisyonu daha bağımsız olmalıdır. Hatta bu konuda ekspertiz yapan özel şirketlere bile bu yetki verilebilir.

Yeniden değerlendirme 10 yılda bir olmalı…

Söz konusu takdir komisyonları 4 yılda bir emlak rayiç bedellerini yeniden değerlendiriyor. Bu süre 10 yılda bire çıkarılmalı. Çünkü, her yıl enflasyon oranında değeri zaten artırıyorsunuz. Onun üzerinde bir de 4 yılda bir yeniden fiyat değerlendiriliyor. Bir bölgenin değerinin bir anda yükselmesi tek tük görünen bir şeydir ve geneli yansıtmaz. Örneğin Gaziosmanpaşa’da bir bölgenin değeri bir anda arttı diyelim. Bunu alıp İstanbul’un veya Türkiye’nin geneline yansıtmanın mantığı yok. Eğer takdir komisyonu 10 yılda bir toplanırsa ve bağımsız bir komisyon olursa, 1 yıl önceden belirleme çalışmalarına başlar. Daha adil bbir sistem oluşturulur.

Emlakta alım satım vergileri düşürülmelidir.

Aslında bu konuda yaşanan sorunun başlıca nedenlerinden birisi, emlakların gerçek değeri üzerinden kayıtlara girmemesi. Bunda da vergi oranların yüksek olması etkili. Vergi oranlarının yüksek olunca emlak sahipleri gerçek değeri üzerinden göstermiyor. Bugün binde 30 olan alım satım vergisi (yarısını alıcı yarısını satıcı verir) binde 10’a düşürülmelidir. O zaman herkes doğru tapuda doğru rayiç bedel üzerinden satışını yapar. Kimse vergi kaçırma yoluna girmez. Vatandaş suçlu duruma düşmez, devlette gelirlerini artırır. Mesela kurumlar vergisi yüzde 46 iken çok insan vergi kaçırıyordu. Yüzde 20 oldu bu sayı azaldı.

Vergi oranları indirilince devletin vergi gelirlerinin azalacağı yolunda bir yanlış görüş var. . Tam tersine orta ve uzun vadede vergi gelirleri artacaktır.

Bunu bir faydası daha olacaktır Herkes gerçek değeri üzerinden alım satım yaptığında vergiyi de gerçek değeri üzerinden tahsil edeceksiniz. Böylece takdir komisyonlarına gerek bile kalmayacaktır.

Son olarak Belediyelerin aldığı tabela ve reklam vergilerinde de durum böyle… Nişantaşı’ndaki ana cadde üzerindeki bir mağaza ile bir hanın içerisindeki muhasebeciden de aynı reklam bedeli alınıyor. Yeri ve konumuna bakılmadan, tabelanın metrekaresi üzerinden alınan vergi bizce adaletsiz… "