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EMİR UYAR, ADRİANA LİMA'YA YAKIN OLMAK İÇİN LÜKS MALİKANE KİRALADI!

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EMİR UYAR, ADRİANA LİMA'YA YAKIN OLMAK İÇİN LÜKS MALİKANE KİRALADI!
Dünyaca ünlü güzel Adriana Lima ile aşk yaşayan Türk iş adamı Emir Uyar, ünlü top modele hasret kalmamak için kesenin ağzını açtı. Uyar, Miami’de aylık 150 bin dolara lüks bir malikane kiraladı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Top model Adriana Lima bir kaç ay önce gönlünü Emir Uyar'a kaptırmıştı. Kişisel serveti 250 milyon doları bulan Türk iş adamıyla yazı Mikonos ve İtalya'da tatil yaparak geçiren Lima, geçtiğimiz günlerde vatandaşlık aldığı ABD'nin yolunu tuttu.
Yılın büyük kısmını sahibi olduğu Venedik'teki St. Regis Venice San Clemente Palace Oteli'yle ilgilenerek geçiren Emir Uyar ise aradaki mesafeye bir çözüm buldu.
Sosyetik iş adamı, Miami'de Adriana Lima'nın da malikanesine yakın bir yerde lüks bir malikane kiraladı.

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