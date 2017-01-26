Eminönü'de annesinin denize attığı bebek aranıyor

EMİNÖNÜ'nde annesi tarafından denize atıldığı belirtilen 40 günlük Tuğçe bebeği arama çalışmaları devam ediyor.

Deniz Polisi, dün havanın kararmasının ardından sona eren çalışmalar saat 11.00'da yeniden başladı. Deniz Polisi'ne bağlı dalgıç timi Eminönü Adalar İskelesi önünde dalarak bebeği aramaya devam ediyor.



PİŞMAN OLUNCA TESLİM OLMUŞTU

Karakola giderek teslim olan Fatma K.(35)'nın polise verdiği ifadede, psikolojik sorunlar yaşadığını ve bu nedenle bunalıma girerek 40 günlük kız bebeğini ilk önce kendisine ait olan kurusıkı tabancayla öldürmeye çalıştığını söylediği öğrenildi. Fatma K. ifadesinde, bebeğinin göbeğine doğru 3 el ateş ettiğini, ancak ölmeyince denize attığını, daha sonra pişman olunca polise geldiğini bildirdi.

Bunun üzerine gözaltına alınan birlikte yaşadığı Mustafa T.(36) ise, polise verdiği ifadede yaşanan olaydan haberinin olmadığını söylediği öğrenildi.