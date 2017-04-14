Emine Ün'den duygulandıran İbrahim Erkal paylaşımı!

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören İbrahim Erkal'ı ziyarete giden isimlerden biri de eski manken Emine Ün oldu.

yıllar önce İbrahim Erkal'ın klibinde oynayan ve aynı dizide rol alan Emine Ün, eşiyle birlikte ünlü sanatçının tedavi gördüğü hastaneye gitti.

Güzel oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşımda bulundu.

Emine Ün, instagram'da yayımladığı Erkal fotoğrafına, "Çok üzgünüm. O hem sevilen bir sanatçı, hem eş, hem baba, hem arkadaş, hem de çok iyi bir insandır. Sevgili arkadaşım İbrahim inşallah bu zor dakikaları atlatacak, az önce eşimle hastaneye gittik, eşinden ve yakınlarından beyin kanaması sonucu ameliyatta olduğunu öğrendik, ne kadar perişan olduklarını anlatmak mümkün değil. Allahım önce eşine ve çocuklarına, yeni doğmuş bebeğine sonra tüm sevenlerine bağışlasın. Acil şifalar diliyorum. En kısa zamanda güzel haberlerini almayı ümit ediyorum. Dualarımız seninle" notunu yazdı.