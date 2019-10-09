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EMİNE BULUT’UN KATİLİ HAKİM KARŞISINDA: DURUŞMADA NELER OLUYOR?

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EMİNE BULUT’UN KATİLİ HAKİM KARŞISINDA: DURUŞMADA NELER OLUYOR?
Kırıkkale’de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi Emine Bulut'u boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Türkiye bu korkunç cinayeti Emine Bulut'un 'ölmek istemiyorum' çığlığı ile duymuştu.

 

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, “canavarca hisle tasarlayarak öldürme” suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan olayın faili tutuklu sanık Fedai V. ile maktul Emine Bulut’un kızı, ailesi ve çok sayıda avukatı katıldı.

 

Polis, duruşma nedeniyle adliye önünde ve içinde geniş güvenlik önlemleri aldı.Duruşmayı takip etmek için çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın, adliye önünde bekliyor.  Çok sayıda basın mensubu da duruşmayı takip ediyor.

NE OLMUŞTU?

 

Kırıkkale’de 18 Ağustos’ta eski eşi Fedai V. tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai V, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayınlanması infial yaratmış, siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri olaya tepki göstermiş, 81 ilde, basın açıklamaları ve protestolar gerçekleştirilmişti.

 

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini belirtmiş, Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, yönetim kayyumu olarak atanmıştı.

 

Emine Bulut’un öldürülmesinin ardından Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma süreci etkin ve hızlı şekilde tamamlanarak 5 gün sonra iddianame hazırlanmıştı. Sanık Fedai V. hakkında “canavarca hisle tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, aynı gün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

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