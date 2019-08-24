EMİNE BULUT CİNAYETİNİ KAYDEDEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut'un şiddet içerikli görüntüsünü çekip paylaşımda bulunan 1 kişi savcılık tarafından gözaltına alındı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; Kırıkkale'de, 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi üzerinde bir restoranda Fedai Varan (43) eski eşi Emine Bulut'u (38) 10 yaşındaki kızı F.B.V.'nin yanında bıçakladıktan sonra cep telefonu ile şiddet içerikli çekilen görüntü hakkında Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan araştırma sonrasında görüntüyü çekip, sosyal medya hesabından paylaşan B.Y.'yi (19) tespit etti. Gözaltına alınan B.Y., ifadesinin alınması üzerine Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.