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SON DAKİKABAŞSAVCILIK, EMİNE BULUT CİNAYETİYLE İLGİLİ HAREKETE GEÇTİ!

EMİNE BULUT CİNAYETİNE, DIŞ BASINDAN DA TEPKİ GELDİ!

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EMİNE BULUT CİNAYETİNE, DIŞ BASINDAN DA TEPKİ GELDİ!
Kırıkkale'de eski eşi tarafından vahşice katledilen Emine Bulut, dünya medyasının gündeminde... Dış basın, Bulut ve 10 yaşındaki kızının görüntülerinin ortaya çıkmasıyla bir anda Türkiye'nin gündemine oturan kan donduran cinayeti ve ardından oluşan tepki

Medyafaresi.com'un haberine göre; 
WASHINGTON POST
Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, 38 yaşındaki Bulut’un öldürüldüğü anları yansıtan videoyu betimleyerek başladığı haberinde, olayın aktivistleri, siyasetçileri ve ülkedeki diğer saygın figürleri, kadına yönelik şiddete karşı harekete geçirdiğini yazdı.
BBC
İngiliz yayın kuruluşu BBC ise konuya ilişkin haberinde, "Emine Bulut: Bir anne cinayeti üzerine Türkiye’de öfke" başlığını verdi.
ASSOCIATED PRESS
Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı da Emine Bulut’un tüm Türkiye’yi mahveden görüntülerini haberleştiren uluslararası yayın kuruluşları arasında yer aldı. AP, AKP’nın bir kadının 10 yaşındaki kızının önünde öldürülmesinin ülkeyi dehşete düşürmesinin ardından, kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı savaş sözü verdiğini yazdı

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