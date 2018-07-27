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Emina'dan kaçamak cevap!

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Emina'dan kaçamak cevap!
Emina Jahovic, Saadettin Saran ile aşk yaşadığına yönelik iddialara kaçamak cevap verdi.

Şarkıcı Emina Jahovic 10 yıl evli kaldığı, 2 oğlunun babası Mustafa Sandal'dan 1,5 ay önce boşanmıştı. Emina önceki akşam Etiler'deki Papermoon’dan çıkarken objektiflere takıldı. 2 bayan arkadaşıyla restoranttan çıkan Emina, Ediz’le çıkarttığı single’ın eski eşi tarafından sosyal medyadan paylaşıldığını basın mensuplarından öğrendiğinde “Gerçekten mi? Bilmiyordum. Çok güzel çok nazikmiş Mustafa” diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

SARAN İDDİALARINA KAÇAMAK YANIT

İş insanı Saadettin Saran’la aşk yaşadığı iddia edilen Emina, iddiaları yalanlamadı. Israrla sorulan aşk sorularına, “Ben özel hayatımla ilgili hiç bir şey konuşmak istemiyorum. O yüzden beni anlayışla karşılayın” diye yanıt verdi. Bir muhabirin “Saadettin Bey’le tanışıklığınız var mı?” sorusuna ise; “Söylediğim kadar, şey yapamıyorum” cevap verdi.

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