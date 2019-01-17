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Emina Saran'ı inkar etmedi ben aşk kadınıyım

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Emina Saran'ı inkar etmedi ben aşk kadınıyım
Sadettin Saran'la aşk yaşayan Emina Jahovic ilk kez özel hayatıyla ilgili konuştu.

Mustafa Sandal'la ayrıldıktan sonra iş insanı Sadettin Saran'la aşk yaşamaya başlayan Emina Jahovic önceki gün Akmerkez'deydi. Bir süre önce Saran ile ayrıldıkları konuşulan Sırp yıldız özel hayatıyla ilgili ilk kez açıklamalarda bulundu. Muhabirlerin “Özel hayatınız hakkında konuşmak istemiyorsunuz ama Sadettin Saran’la barıştığınız doğru mu” sorusuna “Evet, ben normalde bu konuları konuşmuyorum ama o kadar tatlı sordunuz ki cevap vereceğim. İlk ve son açıklamam olsun o zaman, çok mutluyum çok” diye yanıt verdi. 

 

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