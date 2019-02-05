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Emina, saadettin aşkı bitti

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Emina, saadettin aşkı bitti
Emina Jahovic’le Sadettin Saran’ın olay yaratan aşkı, bitti. 7 aylık aşka nokta koyan ikili, Instagram’da birbirini takipten çıkarıp ‘Geri dönüş yok’ mesajı verdi.

ünlü popçu Mustafa Sandal'la 10 yıllık evliliğini Haziran 2018'de bitirdikten sonra gönlünü Sadettin Saran'a kaptıran Emina Jahovic'in mutluluğu kısa sürdü. 

Sosyal medyada "Özgür bir kadınım" mesajı içeren atarlı paylaşımlarıyla ayrılık sinyali veren 37 yaşındaki Sırp şarkıcı, dün de Saran'ı Instagram'da takipten çıkardı. Jahovic'in ardından Saran da popçuyu takibi bıraktı.

NEDENİ İHANET Mİ?

İkili; Aralık 2018'de de kısa süreli ayrılık yaşamıştı. Ancak Jahovic, kısa süre sonra Sırp basını tarafından kendisine şiddet uyguladığı iddia edilen Saran'la el ele fotoğrafını paylaşıp barışmayı ilan etmişti. İkilinin bu kez birbirini silmesi ise "Geri dönüş" yok dedirtti. Bu durum da Emina Jahovic'le Saran'ın 7 aylık aşkının bitmesinde ihanetin başrol oynadığı dedikodularını da beraberinde getirdi.

ELDEKİ TEK KARE

Emina Jahovic, Temmuz 2018'den beri aşk yaşadığı kendisinden 17 yaş büyük Sadettin Saran'la ilk kez Kasım 2018'de el ele objektife yansımıştı. Geçen yılın olay çifti, bu karenin dışında da objektife birlikte görüntü vermekten kaçınmıştı.

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