Emina Jahovic ve Sadettin Saran evleniyor mu?

Sadettin Saran’la aşkı süren Emina Jahovic, önceki gün evlilik sorusuna verdiği yanıtla nikah masasına oturmak istemediğini ima etti.

10 yıllık eşi Mustafa Sandal'la Haziran'da boşandıktan sonra gönlünü işadamı Sadettin Saran'a kaptıran Emina Jahovic'ten itiraf geldi. Jahovic, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektife yansıdı. Sırp popçu, 54 yaşındaki işadamıyla evlenip evlenmeyeceği sorulunca bombayı patlattı. 36 yaşındaki Jahovic, evlilik sorularını "Abartıyorsunuz" diye yanıtlayıp aracına bindi. Jahovic, bu itirafıyla da bir daha nikah masasına oturmaya niyetinin olmadığını ima etti...

SÜTTEN AĞZI YANDI

Evlilik sorusuna 'Abartıyorsunuz' diye yanıt veren Jahovic, "Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer' misali temkinli davranıyor" dedirtti.