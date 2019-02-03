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Emina hamile mi?

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Emina hamile mi?
Sadettin Saran Emina Jahovic’e şiddet uyguladığını yazan Sırp basını, yeni bir iddia ortaya attı. Blic gazetesi, 37 yaşındaki şarkıcının Saran’dan 4 aylık hamile olduğunu iddia etti.

Emina Jahovic ile Sadettin Saran beraberliğini sıkı markaja alan Sırp basını, yine çok çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Geçtiğimiz ay Sırp şarkıcının ünlü işadamından şiddet gördüğünü iddia eden Kurir gazetesinden sonra bu kez de sahneye yine ülkenin yüksek tirajlı gazetelerinden Blic çıktı.

EMİNA'NIN İKİ YÜZÜ!

Gazete, Mustafa Sandal'la Haziran 2018'de biten 10 yıllık evliliğinden iki oğlu olan şarkıcının, Saran'dan dört aylık hamile olduğunu iddia etti. Sırp şarkıcı ise bu şok iddia karşısında "Hamile değilim ama yeni şarkımın hazırlığındayım" mesajı paylaşmakla yetindi. Temmuz 2018'de hakkında yaptığımız "Sadettin Saran'la aşk yaşıyor" haberimizin ardından soluğu mahkemede alan Emina Jahovic, birkaç ay sonra ilişkiyi itiraf etmişti.
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Aynı Emina Jahovic'in şimdi ise böylesine büyük bir iddiayı ortaya atan kendi ülkesindeki gazeteyi sadece gülerek yalanlaması, "Pes" dedirtti. Bu arada yine Sırp basını, güzel şarkıcının Sadettin Saran'la ilişkisini henüz oğullarını söylemediğini ve "Yaşları çok küçük oldukları için şu an bunu anlayamazlar" dediğini de gündeme getirdi.

Saran'la aylar sonra kabul ettiği aşkını Temmuz 2018'de ilk haber yaptığımızda mahkemenin yolunu tutan Sırp şarkıcı, kendi ülkesinde hakkında çıkan 'Hamile' iddiası için ise gülmekle yetindi!.

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