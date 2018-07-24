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Emina çok fena!

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Emina çok fena!
Edis'le düet yapan Emina Sandal, 'Edis bu ülkenin en iyi şarkıcısı' dedi. Mustafa Sandal hayranları 'Türkiye'nin en iyi popçusunu boşandıktan sonra hiçe sayman hoş olmadı' dedi.

Geçen ay Mustafa Sandal'dan boşanan Emina Jahoviç şarkıcı Edis'le yaptığı 'Güzelliğine' adlı düeti bugün yayınladı. Şarkı teklifinin Emina’dan geldiğini söyleyen Edis 'Bu şarkının içinde çok güzel bir dostluk var. O kimyayı insanlar hissedecek. Emina deli dolu bir kadın. İşini çok iyi yapan, çok profesyonel bir sanatçı. Makedonya’da kayıtları yaparken Emina’ya olan ilgiye çok şaşırdım. Oranın en büyük starlarından biri gerçekten de’ dedi.

Emina Jahovic ise ‘Ben en başta Türkiye’de şarkıcı olarak çıkmak istemedim. Hem aksanımdan dolayı hem de Mustafa burada sanatçı olduğu için ben kendi sınırımda kalmak istedim. Ama çok güzel bir şarkı geldi Darko’dan. Edis benim en beğendiğim şarkıcı ve Türkiye’de en büyük olabilecek bir isim. Önce çok iyi bir insan ve çok tatlı bir çocuk. Bence Edis, Türk müzik piyasasını değiştirecek. Onunla birlikte giriş yapmak istedim’ diye konuştu.

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