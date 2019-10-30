EMİLY’NİN ÇIPLAK SABAH KEYFİ!

Geçen yıl nisan ayında oyuncu Sebastian Bear-McClard ile dünya evine giren Emily Ratajkowski, çıplak ev halini paylaştı.

Robin Thicke’nin ‘Blurred Lines’ adlı şarkısının klibinde çıplak olarak yer almasından sonra uzun süre gündemi meşgul eden 27 yaşındaki model, aktivist paylaşımlarıyla kendisini milyonlara tanıtmıştı.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve son zamanlarda yaptığı bikini paylaşımlarıyla haber olan Emily Ratajkowski, Instagram hesabından dün yaptığı paylaşımla yine olay yarattı. ‘Evde bir sabah’ notunu düştüğü fotoğrafında evinin oturma odasında çırılçıplak otururken görülen model, bu paylaşımıyla iki milyona yakın beğeni alırken, çıplaklık konusunda sınır tanımadığını bir kez daha ortaya koydu.