Emily Ratajkowski yine çok cesur!

ABD'li model Emily Ratajkowski, iş cesur pozlar vermeye gelince hiç utangaç olmadığını bir kez daha kanıtladı. Ratajkowski'nin paylaşımına Kim Kardashian bile yorum yaptı!

Emily Ratajkowski kameralar önünde seksi pozlar vermekten hiçbir zaman çekinmedi. Hatta kendini en rahat hissettiği anların çıplak olduğu zamanlar olduğunu itiraf edecek kadar da cesur.

Güzel model, dün son derece seksi turuncu bir bikiniyle fotoğraflar paylaştı.

Ratajkowski paylaşımında öyle güzel ve seksi görünüyordu ki Kim Kardashian bile yorum yaptı. Güzel model, fotoğrafına "Taze çıktı" yorumunu yaptı. Emily Ratajkowski, sinemacı Sebastian Bear-McClard ile şubat ayında evlenmişti.

27 yaşındaki Emily ve 30 yaşındaki Sebastian'ın evliliği, çiftin hayranları için büyük bir sürpriz olmuştu. Emily Ratajkowski, 2014 yılında Gone Girl filminde rol alarak sinemaya adım atmıştı. Emily Ratajkowski'nin, Instagram'da 18.6 milyon takipçisi bulunuyor.