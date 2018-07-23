  • BIST 95.808
  • Altın 187,315
  • Dolar 4,7487
  • Euro 5,5651
  • İstanbul 32 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAHDP'li iki isim hakkında soruşturma başlatıldı

Emily Ratajkowski yine çok cesur!

»
Emily Ratajkowski yine çok cesur!
ABD'li model Emily Ratajkowski, iş cesur pozlar vermeye gelince hiç utangaç olmadığını bir kez daha kanıtladı. Ratajkowski'nin paylaşımına Kim Kardashian bile yorum yaptı!

Emily Ratajkowski kameralar önünde seksi pozlar vermekten hiçbir zaman çekinmedi. Hatta kendini en rahat hissettiği anların çıplak olduğu zamanlar olduğunu itiraf edecek kadar da cesur.

Güzel model, dün son derece seksi turuncu bir bikiniyle fotoğraflar paylaştı.

Ratajkowski paylaşımında öyle güzel ve seksi görünüyordu ki Kim Kardashian bile yorum yaptı. Güzel model, fotoğrafına "Taze çıktı" yorumunu yaptı. Emily Ratajkowski, sinemacı Sebastian Bear-McClard ile şubat ayında evlenmişti.

 

27 yaşındaki Emily ve 30 yaşındaki Sebastian'ın evliliği, çiftin hayranları için büyük bir sürpriz olmuştu. Emily Ratajkowski, 2014 yılında Gone Girl filminde rol alarak sinemaya adım atmıştı. Emily Ratajkowski'nin, Instagram'da 18.6 milyon takipçisi bulunuyor.

 

111-005.jpg222-004.jpg33-001.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amine'den nişanlısı Mesut Özil'e destek23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:02
  • Canan Hoşgör parasının nasıl çalındığını anlattı?23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:26
  • Yatakta Aşk Pozu22 Temmuz 2018 Pazar 13:02
  • Ziynet'ten Şortlu Paylaşım22 Temmuz 2018 Pazar 12:55
  • Davete Çamaşırsız Geldi22 Temmuz 2018 Pazar 11:42
  • Deniz Akkaya'dan Olay Poz!22 Temmuz 2018 Pazar 11:23
  • Serel Yereli'den cüretkar paylaşım!21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:36
  • Cem Yılmaz'ın yeni tarzı!21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:34
  • Denizde öpüstüler!21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:25
  • 'Bülent Hanım annem gibi'21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:23
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim