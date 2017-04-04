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Emenike gidiyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı yolda...

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Emenike gidiyor! Beşiktaş'ın eski yıldızı yolda...
Fenerbahçe, Emenike'ye karşılık Lokomotiv Moskova'dan Fernandes'i istedi. Rus kulübünün Emenike'yi alabileceklerini açıklamasının ardından harekete geçen sarı lacivertli yöneticiler, L.Moskova'ya Emenike-Fernandes takasını önerdi. Transfer gerçekleşirse K

Fenerbahçe, Emenike’ye karşılık Lokomotiv Moskova’dan Fernandes’i istedi. Rus kulübünün Emenike’yi alabileceklerini açıklamasının ardından harekete geçen sarı lacivertli yöneticiler, L.Moskova’ya Emenike-Fernandes takasını önerdi. Transfer gerçekleşirse Kanarya bir taşla, iki kuş vuracak.

Fenerbahçe yılın takası için çalışmalara başladı. Transfer için kaynak yaratmak isteyen sarı lacivertlilerde hareketli günler yaşanıyor. Takımdan gönderileceklerin başında gelen Emmanuel Emenike’ye Rusya’dan talip çıktı.

Devre arasında adı sı sık Rus ekiplerle anılan Emenike hakkında Lokomotiv Moskova Başkanı Ilyan Gerkus, “Sezon sonu Emenike’yi düşünebiliriz” dedi. Bu açıklama sonrası Rus ekibinden gelecek teklifi bekleyen sarı lacivertliler kendi tekliflerini hazırlayan Rus ekibine sunmaya hazırlanıyor.

Devre arasında orta sahaya yaratıcı bir oyuncu arayan sar ılacivertliler, Beşiktaş’tan İtalyanların ünlü kulübü Milan’a transfer olan Jose Sosa için girişimlerde bulunmuş ancak olumsuz yanıt almıştı.

Fenerbahçe, yine Kartal’ın eski oyuncularından Manuel Fernandes’i gözüne kestirdi. Lokomotiv Moskova’da forma giyen Portekizli yıldızı kadrosuna katmak isteyen Kanarya, Rus ekibinden Emenike’ye karşılık Fernandes ile 3 milyon Euro isteyecek.

Sezon sonu Ari’nin kalıp kalmama durumuna göre hamle yapacak olan Moskova’nın indirim talep etmesi bekleniyor. Sarı lacivertliler ise bir taşla iki kuş vurma peşinde.

Hem Emenike’nin yüksek maaşından kurtulacak olan Fenerbahçe hem de orta sahaya ihtiyacı olan oyuncuyu para ödemeden kadrosuna katacak.

Portekizli starın da çok sevdiği Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Fernandes bu sezon 15 maçta 4 gol atarken 7 de asist yaptı. Portekizli’nin Rus ekiple 2019’a kadar sözleşmesi bulunuyor. (Güneş)

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