Emekliye promosyonda sıcak gelişme!

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Güncel
02.02.2017 14:00
SGK Ziraat Bankası'ndan sonra İş Bankası ile de anlaşma imzalandı. Salı gününe kadar tüm imzalar tamamlanacak.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler:
SGK
,
Ziraat Bankası
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