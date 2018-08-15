Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 150 bin emekliye müjdeli haber. 600 lira ile 900 lira arasında maaş alanların emekli maaşları 1000 liraya tamamlanacak. Emeklilerin beklediği bayram ikramiyeleri de 16-17 Ağustos’ta yatıyor.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre; BİN liranın altında emekli maaşı alanlara zam yapılacak, böylece 1000 liranın altında maaş alan emekli kalmayacak. Haktan, 150 bine yakın emekli yararlanacak. Emeklilere müjdeyi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 400 projeyi içeren 100 Günlük Eylem Planında açıkladı.

100-400 LİRA ZAM

Peki kimler 1000 liranın altında emekli maaşı alıyor? 2015 yıllında emekli maaşı bin liranın altında olanlar için düzenleme yapılarak, seyyanen 100 lira zam verilmişti. O dönem Bağ-Kur tarım emeklileri hariç bin liranın altında emekli maaşı alan kalmamıştı. Bugün ise Bağ-Kur tarım emeklileri arasında bin liranın altında maaş alanlar olduğu gibi ölen sigortalıların hak sahipleri arasında da hissesi oranında yine bin liranın altında maaş alanlar bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, açıkladığı 100 Günlük Eylem Planı ile artık bin liranın altında maaş alan emekli kalmayacak. 600 lira ile 900 lira arasında emekli maaşı alan 150 bine yakın emekli, yeni düzenlemeden yararlanacak. Emeklilerin maaşına 100 lira ile 400 lira arasında zam yapılarak, 1000 liraya tamamlanacak. Yeni düzenleme 100 gün içinde tamamlanacak ve bin liranın altında maaş alanların zamları yatırılacak.



İKRAMİYELER ÖDENİYOR

Yeri gelmişken, bin liralık bayram ikramiyesine de değineyim. Bu yıl yapılan düzenleme ile emeklilere Ramazan ve Kurban bayramı olmak üzere senede iki kere, bayram öncesi bin liralık ikramiye verilecek. Düzenleme kalıcı, yani önümüzdeki senelerde de bayram ikramiyeleri ödenecek. Bu yıl ilk ödemeler, Ramazan Bayramı öncesi 7-8 Haziran’da, emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Şimdi ise emeklilere, Kurban Bayramı öncesi, yine 1000 lira bayram ikramiyesi ödenecek. Bağ-Kur ve SSK emeklileri bayram ikramiyelerini 16 Ağustos’ta (yarın), Emekli Sandığı emeklileri ise 17 Ağustos’ta alacak.



EMEKLİYE 1000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ

İkramiye hakkından; SSK, memur emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ile şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı alanlar, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar gören ve aylık bağlananlar yararlanacak. İkramiyeden, hayatını kaybeden hak sahiplerinin yakınları da yararlanabilecek.

Şunu da belirteyim, tüm emekliler 1000 lira alamayacak. Vefat eden sigortalıların hak sahipleri hisseleri oranında ikramiye alacak. İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezlik geliri alanlar iş göremezlik derecesine göre ikramiyeden yararlanacak.



9 GÜNLÜK TATİLDEN KİMLER YARARLANACAK?

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkartılması ile birlikte okuyuculardan, ‘bizi de ilgilendiriyor mu?’ diye çokça soru alıyorum. Normal şartlarda 20 Ağustos arefe günü, yarım gün çalışılıyor; 21-22-23-24 Ağustos tarihleri de bayram nedeniyle resmi tatil sayılıyor. Ancak alınan kararla 20 Ağustos arefe günü idari izin ilan edilince bayram tatili 18 Ağustos Cumartesi başlayıp, 26 Ağustos Pazar günü de dahil olmak üzere 9 güne çıktı. Kimler için? İdari tatil sadece 657 sayılı kanuna tabii devlet memurlarını kapsadığından 9 günlük tatil izninden devlet memurları ile devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları yararlanacak. Özel sektör çalışanları ise bu imkandan faydalanamayacak.

Peki, özel sektör çalışanları ne yapabilir? İdari izin, kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamına da geliyor. Kimi özel şirketler isterlerse çalışanlarına bu bayramda idari izin verebilir. Bu konuda bir engel olmadığı gibi çalışan açısından hem maaş hem de yıllık izin anlamında bir hak kaybı yaratmaz. İşveren idari izin uygulamazsa da özel sektör çalışanları yıllık izinlerinden bir-iki gün, hatta 3 gün kullanıp, bayramda tatilini 9 güne çıkartabilir.