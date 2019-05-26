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EMEKLİYE İKRAMİYE TARİHİ BELLİ OLDU

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EMEKLİYE İKRAMİYE TARİHİ BELLİ OLDU
Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesinin tarihi belli oldu.

İkramiyenin 31 Mayıs'ta verilmesi kararlaştırıldı. 12 milyon emekli ve hak sahibine 10.7 milyar lira ikramiye ödenecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödeneceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, cuma günü ödenecek ikramiye miktarının 10.7 milyar lira olduğunu belirtti. 

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİ...

 
Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1’i ila 5’i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran’a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran 2019 tarihinde Pazartesi günü yapılacağını belirtti. 

“EMEKLİLERİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, “Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum“ dedi.

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