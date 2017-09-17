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Emeklilerin ikramiyeleri yatmaya başladı

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Emeklilerin ikramiyeleri yatmaya başladı
30 yılın üzerinde çalışan Emekli Sandığı emeklilerinin ek ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı.

Yaklaşık 408 bin memur emeklisi, ikramiye farkına kavuşuyor. Kamudan 30 yıldan fazla hizmetle emekli olup ikramiyesini 30 yıl üzerinden alanlar, başvurularını yaparak, 30 yılın üzerindeki her tam hizmet yılı için ödeme alıyor. Kapsamdaki memur emeklisi eğer vefat etmişse, hak sahipleri yani dul ve yetim maaşı alanlar aynı şekilde başvurarak ikramiyeyi alabiliyor.

Hak kaybına uğramamak için 27 Ocak 2018'e kadar mutlaka Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurunun yapılması gerekiyor. Ancak daha önce SGK'ya başvuru yapılmış ise başka bir işlem yapılması gerekmiyor. Ek ikramiye ödemeleri, başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde yapılıyor. Takvim'de geçen SGK'nın verdiği bilgiye göre; yıllık ödenecek en yüksek ikramiye tutarı 3 bin 407 lira 42 kuruş. Hak sahiplerine ilk etapta ikramiyelerin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı ödeniyor. Kalan kısım ise bir yıl sonra faiziyle veriliyor.

Bu arada emeklilerin yıllık ikramiye bedelleri ne çıkarsa çıksın 50 liradan az olamıyor. İkramiye farkının ne kadar olacağı memurun ne zaman emekli olduğuna, derece ve kademesine, makam veya görev tazminatı olup olmadığına bağlı olarak değişiyor. Diğer yandan 30 yılın üzeri hizmet ne kadar fazlaysa ve emeklilik tarihi 27 Ocak 2015'e ne kadar yakınsa ikramiye farkı da o kadar yüksek oluyor.

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