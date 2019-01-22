Emeklileri sevindiren haber.. Çifte zam!

Milyonlarca emekliye yeni maaşları ödeniyor. Emekliler hem maaşlarını hem ek ödemelerini zamlı alıyor. 104 ile 518 lira arasındaki gelir artışı hesaplarda görülüyor.

Emekliler zamlı maaşlarını birbiri ardına alıyor. İlk olarak SSK emeklileri zamlı maaşlarını ceplerine koyuyor.Bu hafta tüm SSK emeklileri zamlı maaşlarını almış olacak.

Bağ-Kur emeklilerine de yeni maaşları 25-28 Ocak'ta yatırılacak.

Emekliler hem yüzde 10.19 artırılmış net maaşlarını hem de bu yeni aylıktan hesaplanan yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi hesabında görecek.

Gelirlerde 104,08 ile 518,46 lira arasında artış yaşanacak.

Nasıl değişti?

En düşük SSK emeklisi aylığı 972,76 liraydı.Bu emeklinin eline yüzde 5 oranında yani 48,64 lira ek ödemeyle birlikte bin 21 lira 40 kuruş geçiyordu.Ocak zammıyla net maaş bin 71 lira 88 kuruşa, ek ödeme de 53,60 liraya çıktı. Emeklinin eline artık bin 125 lira 48 kuruş geçecek.

En yüksek SSK emeklisi aylığı da 4 bin 892 lira 19 kuruştu. Bu emeklinin eline yüzde 4 oranında yani 195,68 lira ek ödemeyle birlikte 5 bin 87 lira 87 kuruş geçiyordu.

Emeklinin net maaşı 5 bin 390 lira 70 kuruşa, ek ödeme de 215,63 liraya çıktı. Emeklinin hesabına 5 bin 606 lira 33 kuruş yatırılacak.

25 Ocak'ta hesapta

Bu hafta memur emeklilerine de zam farkları yatırılıyor. Maaşlarını ay başında alan memur emeklileri, yüzde 10.73 zamla oluşan farkı, 25 Ocak'ta hesabında görecek.