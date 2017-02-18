Emeklilere özel indirimler yolda.

yaklaşık 11.5 milyon emekli promosyona önümüzdeki aydan itibaren kavuşuyor. 16 banka ve PTT, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayarak promosyon dönemini başlattı. Bu protokol kapsamında bankalar 3 yıllık dönem için emeklilere maaşı bin liranı

Yaklaşık 11.5 milyon emekli promosyona önümüzdeki aydan itibaren kavuşuyor. 16 banka ve PTT, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayarak promosyon dönemini başlattı. Bu protokol kapsamında bankalar 3 yıllık dönem için emeklilere maaşı bin liranın altındaysa 300 lira, bin ile 2 bin lira arasındaysa 375 lira, 2 bin liranın üzerindeyse 450 lira ödeme yapacak. Bu tutarlar taban olacak. Bunun altında ödeme yapılamayacak ancak isteyen banka rekabet içerisinde daha fazlasını vaat edebilecek. Promosyon protokolünü imzalayan bankalar, Mart'ta ödemelere başlamaya hazırlanırken, emeklileri tavlamak için bonus çalışmaları da yapıyor.

AVANTAJLI TEKLİFLER

Bu çalışmalarda emeklilere verilecek indirim ve avantajlar ağırlık kazanıyor. Bankalar, emekli müşterilerine özel mevduat faizi, kredi faiz indirimleri gibi pek çok imkan için çalışmalar yapıyor. Emeklilere sağlanacak tüm ek avantajlar önümüzdeki günlerde netleşecek. Emekli maaş pastasındaki payını artırmak isteyen özel bankaların bu konuda cömert davranması bekleniyor. Bankalar sadece mevcut emeklilere değil, yeni emekli olanlara da promosyon ödeyecek. Şu anda SGK ile DenizBank arasındaki mevcut anlaşma gereği yeni emekliler ilk maaş ödemelerini DenizBank üzerinden alıyor. Bu protokol Mayıs'ta bitiyor. Bankalar arasındaki yarışın da bu tarihten itibaren iyice kızışması bekleniyor.

ÖDEME MART'TA

1.8 milyon emekliye maaş ödemesi yapan Halkbank, 1 Mart itibariyle promosyonları ödeyeceğini duyurdu. Genel Müdür Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Emeklilerimize her türlü kolaylığı sağlamaya çalışıyoruz. Promosyon ödemelerini Mart ayı itibarıyla yapmaya başlayacağız" dedi.

FAİZİ DÜŞÜRDÜ

Garanti Bankası, maaşını bankalarına taşımak ve promosyon almak isteyen emeklilerin sadece nüfus cüzdanlarıyla en yakın şubeye giderek işlemlerini kolayca gerçekleştireceğini açıkladı. Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, "Emeklilerimize hem kolaylıklar hem de faiz indirimleri sunuyoruz" dedi.

EMEKLİ MÜŞTERİ GETİRENE 100 TL

Halen SGK ile özel anlaşması bulunan DenizBank'ın Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, emeklilere bugüne değin verdikleri hizmet ve avantajların devam ettiğini belirtti. Emeklilerin yaşamını kolaylaştırmaya önem verdiklerini söyleyen Özark, DenizBank'a bir emekli getiren kişiye 100 TL vereceklerini söyledi.

2 MİLYAR LİRA VERECEK

2016'yı 6 milyar 576 milyon lira net kârla tamamlayan Ziraat Bankası, yıllık kârın 3'te 1'ini emekli promosyonuna ayırdı. Genel Müdür Hüseyin Aydın, "Yaklaşık 2 milyar lira seviyesinde olmasını hesapladığımız emeklilerimize promosyon ödemelerine Mart ayı itibariyle başlamış olacağız" dedi.