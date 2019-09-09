EMEKLİLERE MÜJDE! 380 LİRA EK ÖDEME YOLDA

12 milyon emekli, maaşının yanında yüzde 4 ek ödeme alıyor. Bu oranın 2 katına çıkması gündemde. Tasarı hayata geçtiğinde en yüksek ek ödeme 380 lirayı bulacak.

SonDakika.com'un haberine göre; Emekliler Temmuz zammı için enflasyon rakamlarına kilitlenmişken ek ödeme artışı konusunda da umutlandı. Emekli maaşlarıyla birlikte her ay verilen ek ödemenin artırılmasının gündeme gelmesi, milyonları heyecanlandırdı. Türkiye Emekliler Derneği tarafından gündeme taşınan talep, büyük yankı uyandırdı. Vergi iadesinin yerine getirilen ek ödeme, maaşın yüzde 4-5'i oranında olurken, şimdi 2 kat artırılıp yüzde 8'e yükseltilmesi bekleniyor. Talep hayata geçerse, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri her ay maaşlarının yüzde 8'i oranında ek ödeme alabilecek.Böylece emeklilerin ek ödemesi 2 kat artacak.