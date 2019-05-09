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Emekli Tümamirel Cem Gürdeniz'den dikkat çeken sözler!

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Emekli Tümamirel Cem Gürdeniz'den dikkat çeken sözler!
Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Kurucu Direktörü Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, ABD'nin başkenti Washington'da Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen panelde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Kurucu Direktörü Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, ABD'nin başkenti Washington'da Türk Miras Vakfı (THO) tarafından düzenlenen panelde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Cem Gürdeniz, "Türkiye'nin Deniz Jeopolitiği" konulu panelde, Yunanistan’ın 12 mil karasuyu ilan etmesi durumunda Ege’nin halen yüzde 49 olan açık deniz alanlarının yüzde 19 seviyesine düşerek Türk ticaret gemilerinin Akdeniz’e serbest bir şekilde erişemeyeceği ve Türkiye’nin boğazının sıkılacağı değerlendirmesinde bulundu.

TBMM’nin Hükümete böyle bir olasılığı önlemeye yönelik Haziran 1995 yetki kararının önemine değinen Gürdeniz, Yunanistan ile birlikte Türkiye’nin deniz yetki alanlarından 150 bin km karelik bir alanı gasp etmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

“ASLA KABUL EDİLEMEZLER”

Gürdeniz, "Doğu Akdeniz, İsrail, Mısır ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin 1990’lardan sonra deniz dibindeki gaz kaynaklarını keşfetmesinden ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye karşı 6 değişik blok kurmasından sonra son derece tehlikeli ve karmaşık bir bölge haline geldi" ifadelerini kullandı.

Emekli Tümamiral Gürdeniz, 2007'de Kıbrıs Rum Kesimi'nin Türkiye’ye ait kıta sahanlığı alanı içinde beş ayrı sahada lisans verme cüretini göstermesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak "Bu ve benzeri emrivaki hamleler Türkiye'nin meşru haklarını göz ardı etmektedir. Asla kabul edilemezler" dedi.

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