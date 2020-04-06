Emekli İkramiyeleri Ne Zaman Yatacak?

12 milyon emeklinin 1000’er TL’lik Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacak. İşte ikramiyelerin yatacağı tarihler.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre ödeme günü;

17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan, 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan, 23, 24 olanlar için 9 Nisan, 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Sinan Adıyaman, “Riski yaymamak için ya ikramiyelerin ödenmesi ertelenmeli ya da ikramiyeler evlerde ödenmeli. Aksi halde bankalarda ve bankamatiklerde emekli kuyruklarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu konuda insiyatif bankalara bırakılmayacak kadar ciddidir” dedi.

BANKALARIN İNİSİYATİFİNDE

Bankalar, eğer kendi emekli müşterilerine mesaj atıp şubelere ve ATM'lere gelmeden ikramiyelerini evlerinde ödeyebileceklerini açıklarsa birçok emeklinin evinden çıkmasına gerek kalmayacak.

Ancak bankaların büyük bölümünün evlere para gönderebilecek bir ağa sahip olmadığı bu nedenle milyonlarca emeklinin sokaklara dökülebileceği ifade ediliyor.