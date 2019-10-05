EMEKLİ ASKERİ HAKİM AHMET ZEKİ ÜÇOK'TAN ALİ KOÇ’A EMRE BELÖZOĞLU TEPKİSİ!

Emre Belözoğlu’nun FETÖ toplantılarına katılıp maddi destek verdiğini hatırlatan Üçok'tan sert sözler.

Hakkında, “2013 yılına kadar FETÖ’ye himmet verdiği” ve “evinde sohbet toplantılarının yapıldığı” iddiaları bulunan Emre Belözoğlu hakkında “kovuşturmaya yer yok” kararı verildi. CNNTürk'te Deniz Bayramoğlu'nun canlı yayın konuğu olan Emekli Askeri Hakim Ahmet Zeki Üçok; karara çok sert tepki gösterdi.

ALİ KOÇ VE YÖNETİMİ İHANET İÇİNDE

Emre Belözoğlu’nun FETÖ toplantılarına katılıp maddi destek verdiğini hatırlatan Üçok, “Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından birisinin FETÖ’nün ele geçirilme gayretinin olmadığı söylenemez. O kuruma saldırmış, yöneticilerini hapse atmış bir terör örgütünün toplantılarına katılmış, o terör örgütüne yok 2013 yılına himmet kadar vermiş de yok kendi evinde yapmış. FETÖ’yle uzaktan yakından ismi anılmış bir futbolcunun bu takımda yer alması, ben bu yönetime ve 3 Temmuz sürecine ihanet olarak görüyorum. İsterse Emre Belözoğlu dünyanın en iyi futbolcusu olsun” ifadelerini kullandı.