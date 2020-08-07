  • BIST 1.061
  • Altın 473,543
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
FLAŞ HABERErdoğan’dan Dolar için flaş açıklama

Emekli 18 yılda 8 altın kaybetti!

»
Emekli 18 yılda 8 altın kaybetti!
Altın ve döviz kurları yükselirken, emeklilerin geliri de enflasyon karşısında eriyor. Bir işçi emeklisi 2002 yılından bu yana 6 çeyrek altın kaybetmiş oldu.

Corona virüsü salgını en ağır darbeyi geliri sabit emeklileri vurdu. Önemli bir bölümü ek gelir elde etmek için çalıştığı işini
de kaybederek asgari ücretin altında bir gelir ile yaşamak zorunda kaldı.

Ancak ekonomik kriz derinleştikçe geçinmek imkansız hale geldi. TL, dolar karşısında sadece bu yıl yüzde 23.4 değer yitirirken, temel gıda maddelerinden oluşan mutfak enflasyonu yüzde 50'leri buldu. Böyle ağır bir tablo karşısında emekliler devalüasyon zammı yapılması gerektiğini dile getirmeye başladı.

Son zamlarla birlikte gelirinin yarısını kaybettiğini belirten emekliler “Bize devalüasyon zammı verilecek mi?” diye soruyor.

Maaş ve emekli aylıkları yerinde sayarken altın ve dövizin füze gibi yükselmesi milyonlarca emeklinin alım gücünü yerle bir etti. 2002 yılında aylığıyla yaklaşık 8 çeyrek altın satın alabilen en düşük işçi emeklisinin şimdi maaşı sadece 1.88 çeyrek altına yetiyor. İşçi emeklisi aradan geçen 18 yılda refahı artacağına 6.1 çeyrek altın birden kaybetti. Memur emeklisi de 18 yılda 8.1 çeyrek altın kaybına uğradı. Emekli aylıklarının altın fiyatları karşısında böylesine yüksek düzeyde kayba uğramasında, hükümetin açıkladığı resmi enflasyonun gerçek hayat pahalılığı ve piyasa şartlarıyla uyum sağlamaması etkili oldu.

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında çeyrek altın 32.2 liradan satılıyordu. O tarihte en düşük işçi emeklisi 257 liralık aylığıyla 7.98 altın alabiliyordu. Aynı şekilde 376.6 lira maaş ödenen en düşük memur emeklisinin aylık geliri de 11.69 çeyrek altına denk geliyordu.

İŞÇİ EMEKLİSİ 6 ALTIN

Dün çeyrek altının satış fiyatı 797 liraya çıktı. En düşük işçi emekli aylığı temmuz ayında Hazine desteğiyle bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 2 bin 814 liraya çıktı. Yeni fiyatlara göre işçi emeklisinin aylığıyla bugün sadece 1.88 çeyrek altın alınabiliyor.

Memur emeklisi ise yeni zamlı aylığıyla 3.5 çeyrek altını zor alıyor. Bu veriler işçi emeklisinin 6.1 çeyrek altın, memur emeklisinin 8.16 çeyrek altın kaybettiğini gösteriyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TAİK Başkanı Yalçındağ: “Türkiye fırsatları değerlendirmeli ABD pazarında daha çok yer almalı”29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:08
  • Dolar/TL, 6,90 sınırında28 Temmuz 2020 Salı 11:53
  • Gıdada fahiş fiyat artışı yapan 60 firmaya ceza verildi27 Temmuz 2020 Pazartesi 13:36
  • Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin vergi ödevleri için geri sayım25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:21
  • Esnafın kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz23 Temmuz 2020 Perşembe 17:17
  • Yatırımcıların gözdesi ons altın oldu...23 Temmuz 2020 Perşembe 17:11
  • Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı21 Mayıs 2020 Perşembe 15:17
  • Pegasus Seferlerini İptal Etti20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:18
  • 800'den Fazla Ürüne İlave Gümrük Vergisi!20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:32
  • Türkiye ile Katar Arasındaki SWAP Anlaşması Doların Ateşini Düşürdü20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:08
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim