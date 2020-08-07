Emekli 18 yılda 8 altın kaybetti!

Corona virüsü salgını en ağır darbeyi geliri sabit emeklileri vurdu. Önemli bir bölümü ek gelir elde etmek için çalıştığı işini

de kaybederek asgari ücretin altında bir gelir ile yaşamak zorunda kaldı.

Ancak ekonomik kriz derinleştikçe geçinmek imkansız hale geldi. TL, dolar karşısında sadece bu yıl yüzde 23.4 değer yitirirken, temel gıda maddelerinden oluşan mutfak enflasyonu yüzde 50'leri buldu. Böyle ağır bir tablo karşısında emekliler devalüasyon zammı yapılması gerektiğini dile getirmeye başladı.

Son zamlarla birlikte gelirinin yarısını kaybettiğini belirten emekliler “Bize devalüasyon zammı verilecek mi?” diye soruyor.

Maaş ve emekli aylıkları yerinde sayarken altın ve dövizin füze gibi yükselmesi milyonlarca emeklinin alım gücünü yerle bir etti. 2002 yılında aylığıyla yaklaşık 8 çeyrek altın satın alabilen en düşük işçi emeklisinin şimdi maaşı sadece 1.88 çeyrek altına yetiyor. İşçi emeklisi aradan geçen 18 yılda refahı artacağına 6.1 çeyrek altın birden kaybetti. Memur emeklisi de 18 yılda 8.1 çeyrek altın kaybına uğradı. Emekli aylıklarının altın fiyatları karşısında böylesine yüksek düzeyde kayba uğramasında, hükümetin açıkladığı resmi enflasyonun gerçek hayat pahalılığı ve piyasa şartlarıyla uyum sağlamaması etkili oldu.

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında çeyrek altın 32.2 liradan satılıyordu. O tarihte en düşük işçi emeklisi 257 liralık aylığıyla 7.98 altın alabiliyordu. Aynı şekilde 376.6 lira maaş ödenen en düşük memur emeklisinin aylık geliri de 11.69 çeyrek altına denk geliyordu.

İŞÇİ EMEKLİSİ 6 ALTIN

Dün çeyrek altının satış fiyatı 797 liraya çıktı. En düşük işçi emekli aylığı temmuz ayında Hazine desteğiyle bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 2 bin 814 liraya çıktı. Yeni fiyatlara göre işçi emeklisinin aylığıyla bugün sadece 1.88 çeyrek altın alınabiliyor.

Memur emeklisi ise yeni zamlı aylığıyla 3.5 çeyrek altını zor alıyor. Bu veriler işçi emeklisinin 6.1 çeyrek altın, memur emeklisinin 8.16 çeyrek altın kaybettiğini gösteriyor.